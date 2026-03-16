Dictan 25 años de prisión a joven sicario en Cajeme; mató a balazos a un hombre en Esperanza

Esperanza, Sonora.- Un juez con sede en Sonora dictó una pena de prisión de 25 años contra un hombre llamado Carlos Alberto 'N'. Este castigo se impuso tras confirmarse su responsabilidad en la muerte de Julián 'N', ocurrida en la localidad de Esperanza, del municipio de Cajeme. El proceso legal permitió demostrar que el ahora condenado actuó con planeación y ventaja al momento de atacar a la víctima hace casi 2 años.

Los hechos que llevaron a esta resolución ocurrieron el 9 de abril de 2024. Cerca de las 19:00 horas, el sentenciado llegó a un punto ubicado entre las calles Juan Escutia y Agiabampo, en la colonia Nueva Esperanza. En ese sitio, Carlos Alberto 'N' esperó el momento oportuno para atacar a Julián 'N'. Según los datos que se presentaron ante la autoridad judicial, el agresor utilizó un arma de fuego para disparar de forma directa contra la víctima.

El ataque fue sorpresivo, lo que impidió que el afectado pudiera realizar cualquier acción para proteger su vida o defenderse. Las heridas provocadas por los proyectiles fueron letales y causaron su deceso en el mismo lugar de los hechos. Tras analizar las pruebas y los testimonios presentados por el ministerio público, el juez de la causa consideró que existían elementos suficientes para castigar el crimen bajo los conceptos de premeditación y alevosía.

La audiencia donde se leyó la sentencia de 25 años de cárcel, ocurrió el 11 de marzo de 2026, cerrando así el proceso jurídico. Por último, la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (FGJES) señaló que con este resultado "reitera su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la vida y la integridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia y el combate a la impunidad".

FGJES logra 25 años de prisión por homicidio calificado en Cajeme



Cajeme, Sonora, 16 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que el Juez dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Carlos Alberto “N”, al… pic.twitter.com/V8VT5BRO8k — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora