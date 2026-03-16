Encañonaron a mujer y le robaron su vehículo al norte de Sonora; FGJE logra su procesamiento

Altar, Sonora.- Las autoridades judiciales determinaron dar inicio a un proceso penal contra dos individuos identificados como José Ángel 'N', de 38 años de edad, y Carmelo Omar 'N', de 27 años. A ambos se les atribuye la presunta autoría en hechos que la ley señala como robo con violencia moral, realizado por un grupo de dos o más personas en un domicilio particular. Los cargos también son por apoderamiento de un vehículo y el uso de armas de fuego durante el suceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó que la situación jurídica de los señalados se definió durante la audiencia inicial. Este acto jurídico ocurrió después de que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplieran con las órdenes de aprehensión que existían contra los señalados. El juez encargado del caso, tras analizar las evidencias presentadas, determinó que los imputados deben permanecer bajo prisión preventiva durante la investigación complementaria.

Los datos que integran el expediente indican que los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo de 2025. El lugar de los hechos fue una vivienda situada en la colonia Bella Vista, de la localidad de Altar. Según el reporte, los ahora procesados llegaron al sitio acompañados por otros individuos a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe de color guinda. En ese momento, portaban armas de fuego con las que buscaron amedrentar a quienes se encontraban en el inmueble.

Una vez en el sitio, los sujetos bajaron de la unidad y dirigieron sus acciones hacia la víctima, una mujer de nombre Carmen Lorena 'N'. Utilizando el armamento para ejercer presión y amenazas, le exigieron la entrega de las llaves de un automóvil que se encontraba estacionado en el interior de la propiedad. El bien sustraído es un automóvil Chevrolet Malibu, modelo 2016, color gris. Al mismo tiempo, otro de los implicados rompió el vidrio de la entrada principal de la residencia para lograr el ingreso.

*Por robo violento en Altar, la FGJES obtiene vinculación para dos sujetos*



Altar, Sonora, 16 de marzo de 2025.-Por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral en las personas y en las cosas, cometido por dos o más personas en casa habitación y respecto… pic.twitter.com/A3Jwfl9Zec — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 16, 2026

De la vivienda sustrajeron dos cajas de herramientas, de colores negro y amarillo, las cuales subieron a la camioneta guinda antes de retirarse del sitio con rumbo desconocido en aquel momento. La institución estatal manifiesta que estas acciones buscan castigar los actos que dañan el patrimonio y la tranquilidad de los habitantes, manteniendo el enfoque en procesos legales sólidos contra quienes participen en conductas delictivas de esta naturaleza.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora