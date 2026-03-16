Hallan en Sonoyta panteón clandestino con al menos 22 cuerpos; FGJES inicia pruebas de ADN

Sonoyta, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló que inició una serie de tareas periciales después de encontrar diveras piezas óseas en una zona desértica del municipio de Plutarco Elías Calles. Las primeras revisiones indican que se trata de restos humanos que han permanecido en el lugar por un tiempo estimado de entre 5 y 10 años. Debido al estado actual de los huesos, todavía no se establece la cantidad de personas que conforman este hallazgo.

Actualmente, los encargados de los servicios periciales trabajan en el procesamiento de las piezas óseas recuperadas. Será hasta que finalicen los análisis de antropología y se logren los perfiles genéticos cuando se informe con certeza a cuántos individuos corresponden, no obstante se estima que son por lo menos 22. Este paso es necesario para tratar de reconocer a las víctimas y dar seguimiento a las carpetas de investigación correspondientes mediante el uso de la ciencia forense.

Durante el tiempo que duraron los trabajos de campo, se realizaron excavaciones, fijación de imágenes y la documentación de cada indicio, siguiendo las reglas para casos de personas desaparecidas. En estas acciones, el personal ministerial contó con la compañía de integrantes de un colectivo de búsqueda. Para garantizar la seguridad en el perímetro, se sumaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La brigada, realizada los días 11, 12 y 13 de marzo de 2026, tenía como objetivo inicial el procesamiento de un punto relacionado con la desaparición del joven Pedro Marcos León López, visto por última vez el 22 de febrero de 2023. Sin embargo, al extender la exploración hacia las zonas más profundas del desierto, los voluntarios localizaron los restos. El colectivo reportó el hallazgo de 16 fosas, señalando que, aunque algunas estaban vacías, se encontraron restos óseos dispersos en la superficie.

Restos óseos localizados en Sonoyta tienen una antigüedad estimada de entre 5 y 10 años, informó la @fgjesonora.



Las autoridades detallaron que continúan los trabajos periciales para determinar cuántas personas podrían estar involucradas y avanzar en su posible identificación.… pic.twitter.com/8RhMbH5ZoF — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) March 16, 2026

Las pruebas encontradas, tanvto en la superficie como enterradas, quedaron bajo resguardo y fueron enviadas a las instalaciones forenses. En ese lugar se llearán a cabo los estudios científicos que permitan avanzar en la identificación de los restos. Las autoridades buscan dar respuestas claras a través del registro de cada elemento integrado al expediente, manteniendo las labores de investigación hasta que se obtengan datos certeros sobre el origen de los restos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora