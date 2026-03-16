La FGJES captura a tres presuntos 'tiradores' en Caborca; llevaban 73 envoltorios de crystal

Caborca, Sonora.- Un juez determinó el inicio del proceso penal contra tres hombres capturados en distintos puntos de Caborca por portar dosis de una sustancia con las características del crystal o metanfetamina. Los señalados permanecerán bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las etapas del juicio, luego de que se encontraran elementos suficientes para sospechar de su conducta relacionada con delitos contra salud pública.

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia en zonas detectadas con actividad sospechosa. En el primer caso, agentes estatales localizaron a Eliseo 'N', de 30 años de edad, en la zona urbana del municipio. La ubicación del sujeto ocurrió en la avenida A y la calle 4. El personal de seguridad realizaba recorridos de vigilancia cuando recibió un reporte del C5i, el cual indicaba la presencia de una persona realizando actividades sospechosas en la vía pública.

Al notar que las patrullas se acercaban, el hombre mostró una conducta de nerviosismo y trató de evitar el contacto con los agentes. Ante esta actitud, se realizó una revisión de su persona, encontrando entre sus pertenencias un total de 16 envoltorios de plástico que guardaban una materia blanca y granulosa.

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó las pruebas contra Luis Alberto 'N' y Sergio 'N', de 35 y 40 años de edad. Estos dos individuos fueron ubicados en el estacionamiento de un comercio situado en el poblado de Plutarco Elías Calles II. Los ahora procesados viajaban en una camioneta tipo Dodge Ram cuando fueron abordados por agentes de seguridad pública municipal y estatal.

Al bajar de la unidad, ambos mostraron resistencia y trataron de evadir la revisión de seguridad, llegando incluso a forcejear con los uniformados. Tras controlar la situación, los agentes revisaron a los tripulantes. Al conductor se le encontraron 25 paquetes pequeños con presunta metanfetamina, mientras que el acompañante portaba otros 32 envoltorios similares. Durante las audiencias, el Ministerio Público expuso la evidencia ante la autoridad judicial.

*Tres imputados son vinculados a proceso por narcomenudeo en Caborca: FGJES*



Caborca, Sonora, 16 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por su probable responsabilidad en delitos contra la… pic.twitter.com/XEVLqecMxu — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 16, 2026

Tras analizar la información, el juzgador decidió que la acusación se mantuviera bajo la figura de posesión simple de narcóticos. A pesar de que la solicitud buscaba sancionar la posible venta, el juez optó por esta clasificación de acuerdo con las circunstancias presentadas. La decisión de mantener a los tres sujetos tras las rejas busca asegurar que se mantengan presentes durante el resto de la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora