VIDEO: Emboscan a autoridades en Chihuahua; reportan dos gatilleros abatidos y tres detenidos

Guadalupe y Calvo, Chihuahua.- En la zona serrana del estado de Chihuahua, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, ocurrió un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Estatal y un grupo de civiles. Los hechos se registraron en un camino de tierra entre los poblados de El Ocote y Atascaderos. Según la información proporcionada por Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los uniformados fueron blanco de una emboscada mientras realizaban labores de vigilancia por esa región este lunes 16 de marzo.

Durante el enfrentamiento, cerca de 15 individuos con armas de fuego abrieron fuego contra los patrulleros. Ante este ataque, los efectivos emplearon sus armas para responder a la agresión y proteger su integridad. Parte de lo ocurrido quedó registrado en un video grabado por uno de los propios agentes presentes en el lugar. En las imágenes se observa la actuación de los policías ante las ráfagas de disparos que provenían de la maleza. Los agentes gritaban instrucciones para intentar someter a los atacantes mientras buscaban refugio y mantenían la defensa de su posición.

El resultado de esta acción en el campo fue de dos personas del grupo agresor fallecidas. Además, los agentes lograron la captura de tres hombres, identificados como Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E. Este último resultó lesionado durante el intercambio de disparos, por lo que requirió ser trasladado para recibir atención médica. En la grabación difundida se aprecia cómo el herido es transportado en un helicóptero de la corporación estatal para asegurar que llegara a un centro de salud de forma pronta.

#Estado - uD83DuDE94 uD83DuDD34 “En Chihuahua no retrocedemos ante quienes intentan generar violencia. Neutralizamos una agresión por parte de civiles armados durante un operativo en el municipio de Guadalupe y Calvo”: Gilberto Loya, titular de SSPE#LasNoticiasCUU #Noticias #Chihuahua #CUU pic.twitter.com/CKwh8iMsbk — Las Noticias CUU (@LasNoticiasCUU) March 16, 2026

Junto con las detenciones, los elementos de seguridad lograron incautar un total de siete armas de fuego que estaban en posesión de los atacantes. Tras verse superados por la capacidad de respuesta de los uniformados, el resto de los agresores escapó del sitio, huyendo hacia las zonas de difícil acceso de la montaña. Gilberto Loya resaltó a través de sus redes sociales que la reacción de los policías permitió retomar el control de la zona y garantizar la seguridad de los habitantes de esas comunidades.

A pesar del riesgo, las autoridades mantienen la presencia en el sector para evitar nuevos incidentes. Los nombres de las personas que perdieron la vida no se han dado a conocer hasta este momento. Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que se inicie el proceso legal correspondiente por los actos ocurridos en este tramo rural del estado. La vigilancia se reforzó en los alrededores de Atascaderos para asegurar la tranquilidad de la población civil tras este encuentro.

Urgente: Tres detenidos y dos agresores abatidos tras enfrentamiento armado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Fuerzas estatales y federales aseguraron 7 armas largas, 14 cargadores y equipo táctico. pic.twitter.com/5MHGIhve5l — Código Rojo uD83CuDDF2uD83CuDDFD ? (@codigorojocdmx) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui