Asesinato del hijo de alcaldesa de Bacanora: FGJE logra vinculación del presunto responsable

Hermosillo, Sonora.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Víctor Manuel 'N'. Las autoridades judiciales tomaron esta decisión al evaluar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, los cuales apuntan a la probable responsabilidad del individuo en los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Estos cargos se formulan por los hechos registrados el pasado 24 de febrero en el tramo carretero Hermosillo - Mazatán. Justo entre los kilómetros 60 y 61 de esta ruta, varias personas que portaban armas de fuego y viajaban en un automóvil interceptaron a las víctimas, quienes también se trasladaban en un automóvil. La carpeta de investigación del caso establece que la situación se originó a partir de un altercado de tránsito.

Acto seguido, los presuntos agresores bloquearon el paso del vehículo afectado y descendieron de su unidad para realizar múltiples detonaciones. Durante la agresión, Édgar Rafael Martínez Biebrich sufrió lesiones por proyectil de arma de fuego que le causaron la muerte en el lugar. En la misma unidad viajaba su madre, Nora Alicia Biebrich Duarte, quien se desempeña como alcaldesa del municipio de Bacanora.

Ella logró resguardarse en el interior de la cabina, con lo cual evitó los impactos directos, salvando su vida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este martes los avances del proceso judicial. La dependencia de procuración de justicia señaló su compromiso de aplicar la ley y mantener las acciones operativas necesarias para evitar la impunidad en delitos que atenten contra la vida y la integridad de los habitantes del estado.

Vinculado a proceso implicado en agresión contra Édgar Rafael Martínez y su madre: FGJES



Hermosillo, Sonora, 17 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que fue vinculado a proceso Víctor Manuel “N” por los delitos de homicidio… pic.twitter.com/X0JjLDmesI — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 17, 2026

Víctor Manuel 'N' continuará su proceso legal recluido en un centro penitenciario, mientras se desarrollan las siguientes etapas del juicio y se define su situación jurídica final frente a los tribunales sonorenses. La institución investigadora mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo el caso y presentar ante la autoridad judicial a todos los involucrados en la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora