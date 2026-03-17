Atacan a balazos al periodista Óscar Merino en Oaxaca; fue hospitalizado en estado delicado

Pinotepa Nacional, Oaxaca.- El pasado lunes durante la noche, el comunicador oaxaqueño Óscar Merino Ruiz, de 29 años de edad, quien dirige el portal informativo OM Noticias, sufrió una agresión armada en el municipio de Pinotepa Nacional, ubicado en la región de la costa del estado de Oaxaca. Los reportes emitidos por medios locales señalan que los hechos ocurrieron cuando el hombre transitaba sobre la calle 5 Poniente, en el barrio El Calvario.

Luego de recibir los impactos de bala, el periodista requirió asistencia médica y fue trasladado a una clínica privada para ser intervenido por el personal de salud. Actualmente, los informes médicos indican que su estado es grave y permanece bajo observación constante. Ante el reporte de las detonaciones, diversas corporaciones de seguridad desplegaron unidades para realizar rondines y tratar de dar con el paradero de los responsables del ataque.

No obstante, hasta el momento las fuerzas del orden no han hecho detenciones relacionadas con este crimen. Las dependencias de procuración de justicia abrieron una carpeta de investigación para establecer los motivos reales detrás del atentado y procurar que los autores materiales e intelectuales sean llevados ante un juez. A la par del proceso legal, se activaron protocolos de seguridad policial para brindar resguardo tanto al periodista hospitalizado como a su familia.

En el ámbito profesional, el perfil del afectado muestra una trayectoria versátil. Merino Ruiz funge como director de OM Noticias, pero también ejerce labores como fotógrafo, creador de productos multimedia y especialista en estrategias de marketing digital y redes sociales. Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz emitió una condena pública frente a los sucesos. El mandatario señaló que su administración da seguimiento al estado clínico del reportero.

Tengo conocimiento de este lamentable caso del compañero comunicador de Pinotepa Nacional… nosotros descalificamos estos hechos contra los medios de comunicación, contra cualquier reportero que así tenga un caso de este tipo. No podemos permitir que se calle la voz de un comunicador; al contrario, nuestra solidaridad y apoyo al caso, y vamos a pedir que el fiscal investigue a fondo este problema", expresó.

En sus declaraciones, Jara Cruz rechazó cualquier acto violento contra la prensa, afirmó que no se debe silenciar la voz de los comunicadores y garantizó la solidaridad de su gobierno. Finalmente, indicó que ha solicitado al fiscal estatal analizar el caso a fondo para asegurar la sanción correspondiente de los culpables.

Fuente: Tribuna del Yaqui