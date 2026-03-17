Caen cinco miembros de banda de secuestradores en Edomex; seis víctimas fueron liberadas

Amanalco de Becerra, Estado de México.- La autoridad del Estado de México determinaron iniciar un proceso penal en contra de cinco personas, señaladas por su probable participación en el delito de secuestro e intento de homicidio. El grupo está conformado por una mujer y cuatro hombres, quienes fueron identificados por las autoridades ministeriales como Getsemaní 'N', Israel 'N', Rolando 'N', Jesús Salvador 'N' y Emmanuel 'N'.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo en la comunidad de San Bartolo Amanalco, municipio de Amanalco de Becerra. Durante un recorrido de vigilancia, agentes de la Policía Estatal fueron abordados en la vía pública por un hombre que les solicitó ayuda. Esta persona indicó a los uniformados que acababa de escapar de un inmueble cercano, el cual funcionaba como casa de seguridad, donde lo mantenían privado de la libertad junto a otras víctimas.

Con la información de ubicación proporcionada por el hombre, los elementos de seguridad se trasladaron a la dirección señalada para verificar el reporte. Al llegar al lugar, un individuo provisto con un arma de fuego comenzó a disparar contra los uniformados desde el interior. Los policías respondieron a los disparos con el objetivo de controlar la situación de riesgo, acción que tuvo como resultado la muerte del agresor en ese mismo sitio.

Una vez asegurado el perímetro y al ingresar a las habitaciones de la vivienda, los agentes encontraron a seis hombres que permanecían retenidos contra su voluntad. Todos ellos fueron liberados y puestos a salvo bajo los protocolos de atención correspondientes. En el mismo sitio, las fuerzas de seguridad aseguraron a los cinco adultos mencionados y a un menor de edad. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público.

Esta instancia recabó todos las pruebas necesarias para solicitar a un juez las órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad. Al cumplimentar los mandamientos judiciales, los cinco adultos ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, mientras que el menor de edad fue canalizado al Centro de Internamiento para Adolescentes 'Quinta del Bosque', donde se definirá su situación legal.

#Detenidos #FiscalíaEdoméx logró que un Juez dictara auto de vinculación a proceso en contra de cinco individuos, entre ellos una mujer y cuatro hombres, identificados como Getsemaní “N”, Israel “N”, Rolando “N”, Jesús Salvador “N” y Emmanuel “N”, luego de que acreditar su… pic.twitter.com/sA4FKI8c7P — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 18, 2026

Finalmente, durante la audiencia, el juez valoró los datos aportados por la Fiscalía del Estado de México y dictó el auto de vinculación a proceso para Getsemaní 'N', Israel 'N', Rolando 'N', Jesús Salvador 'N' y Emmanuel 'N'. A su vez, el juzgador estableció un plazo de 2 meses para finalizar la investigación complementaria, periodo durante el cual los acusados permanecerán bajo medida cautelar hasta que se dicte una sentencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM