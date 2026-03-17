Caen dos sicarios del 'Comandante R24', afín al 'Mayito Flaco' del Cártel de Sinaloa, tras huida fallida

Culiacán, Sinaloa.- Este martes 17 de marzo de 2026, en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se logró la captura de dos jóvenes pertenecientes a la célula delictiva Comandante R24, de la facción del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa, cuya aprehensión se llevó a cabo en una zona conocida como El Canario, ubicada en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado, los responsables fueron identificados como Rigoberto 'N', de 21 años, y Gustavo Alexis 'N', de 19. Los uniformados los localizaron mientras realizaban recorridos de vigilancia terrestre, pues en ese momento observaron una camioneta color blanco con placas de California. Por ello, procedieron a marcarles el alto con el objetivo de revisar la unidad y cerciorarse de que no estuvieran realizando alguna actividad ilegal.

Derivado de lo anterior, los sujetos no acataron las órdenes y terminaron acelerando el vehículo en un intento de escapar; por lo que la persecución concluyó en la carretera Mazatlán–Culiacán, lugar donde se impactaron contra la maleza. Una vez detenidos, los agentes iniciaron la revisión de rutina y lograron asegurar dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

Armas aseguradas por los uniformados

Cabe señalar que a los presuntos delincuentes se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, siempre a través de fuentes oficiales del Gobierno de México.

Durante recorridos de vigilancia en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a dos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia. Se les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, cargadores y 45 cartuchos.



Con estas acciones, el… pic.twitter.com/inEHXghAUI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 17, 2026

En otro asunto bastante similar, durante dos operativos en el municipio de Concordia, el Ejército Mexicano aseguró 14 artefactos explosivos improvisados y más de 2 mil 200 cartuchos, así como 2 mil dosis de metanfetamina y 65 dosis de marihuana. Es importante resaltar que no se reportan detenidos ni sospechosos, por lo que las autoridades continúan con las averiguaciones pertinentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui