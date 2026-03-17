Capturan en CDMX a tres implicados en el asalto y agresión a la influencer Evelyn Villa

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron la detención de tres individuos presuntamente relacionados con el asalto perpetrado en el domicilio de la creadora de contenido Evelyn Villa, un suceso registrado en la ciudad de Toluca, Estado de México. Estos tres sujetos fueron identificados por las autoridades preventivas como Alberto 'N', Francisco 'N' y César 'N'.

El aseguramiento tuvo lugar en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Según los reportes emitidos, los presuntos infractores viajaban a bordo de un automóvil que estaría vinculado con otros robos a viviendas. La información sobre estas capturas fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien señaló que los detenidos podrían integrar un grupo delictivo enfocado al robo a casa habitación operando en el Valle de México.

El asalto cobró notoriedad tras las declaraciones de la afectada, quien relató que el crimen ocurrió en su domicilio ubicado en la comunidad de Capultitlán, Estado de México. En su testimonio, la víctima explicó que cuatro individuos ingresaron por la fuerza justo en el momento en que ella cerraba el portón de su cochera. Según su declaración, un sujeto la interceptó, ejerció violencia física para someterla y facilitó el acceso a sus tres cómplices.

CAEN 3 POR el ATRACO y AGRESIÓN a EVELYN VILLA

Alberto Glz

Francisco Sauceda

César Mesa

Forman parte de la banda de lacras q se metió a la casa de la joven en @AvanzaTolucaGob

Agentes de Inteligencia de @SSC_CDMX los detuvieron en @AlcaldiaAO

Iban en un auto usado en sus robos. pic.twitter.com/u48o9PlNBV — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 17, 2026

Durante la acción, los agresores habrían sustraído dinero en efectivo, diversas joyas y objetos de valor. La agraviada detalló haber sido secuestrada temporalmente dentro de su propia casa, donde fue atada y sufrió múltiples agresiones físicas. Asimismo, reportó tocamientos indebidos por parte de los asaltantes. Con el propósito de evitar que solicitara auxilio, los responsables emitieron amenazas directas contra su hijo menor.

Tras dar a conocer los hechos mediante un video en sus redes sociales, la influencer recibió mensajes intimidatorios y amenazas de muerte, motivo por el cual se implementaron medidas de seguridad adicionales en su propiedad para resguardar su integridad y la de su familia. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJES) confirmó la existencia de una denuncia penal por estos actos.

uD83DuDEA8 Asalto violento en Edomex

La influencer Evelyn Villa denunció que fue víctima de un asalto dentro de su casa en Toluca, donde sufrió golpes y abuso sexual por parte de los agresores.

El caso ha generado indignación en redes y exigencias de justicia#EvelynVilla #Toluca #Edomex pic.twitter.com/BvgU4mHHNs — AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) March 9, 2026

Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las carpetas de investigación con el propósito de localizar al cuarto implicado y determinar la situación legal de los detenidos. De igual forma, los agentes a cargo del caso analizan las pruebas para comprobar si esta célula criminal guarda relación con otros ilícitos de naturaleza similar registrados en dicha región, garantizando así el seguimiento del proceso legal correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora