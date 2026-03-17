Detienen a sujeto con moto robada en Guaymas; Fiscalía de Sonora inicia proceso en su contra

Guaymas, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó que un hombre identificado como Adolfo 'N' fue arrestados y vinculado a proceso. Un juez consideró legal su detención, procediendo a formular la imputación correspondiente. El motivo de este procedimiento penal es la probable responsabilidad del señalado en el delito de posesión de un vehículo con reporte de robo en el municipio de Guaymas.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público detallan que los hechos ocurrieron el día 6 de marzo de 2026. Alrededor de las 11:25 horas, el sujeto transitaba a bordo de una motocicleta sobre el cruce de las calles Mar del Norte y Mar Caribe, en la colonia San Germán, de la ciudad de Guaymas. En ese momento, elementos de seguridad realizaban labores de vigilancia y patrullaje de rutina en la zona para prevenir la comisión de ilícitos.

Durante su recorrido, los uniformados notaron que el conductor realizaba maniobras irregulares al manejar, motivo por el cual le solicitaron detener la marcha de la unidad para una revisión. Al acercarse, los elementos observaron que se trataba de una motocicleta de la marca Italika FT150, modelo 2019 y de color gris oscuro. Un detalle que notaron las autoridades fue que no contaba con placas de circulación, las cuales son obligatorias.

Al consultar el número de serie en las bases de datos, el sistema arrojó información que confirmó que dicha motocicleta tenía un reporte de robo activo, el cual había sido interpuesto por sus propietarios desde el 16 de diciembre del año 2019 en ese mismo municipio. Tras conocer estos datos, procedieron al aseguramiento del individuo y de la motocicleta, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el procedimiento legal.

Vinculan a proceso a sujeto por posesión de motocicleta con reporte de robo en Guaymas: FGJES



Guaymas, Sonora, 17 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informa que un Juez calificó de legal la detención y retención, formuló imputación y… pic.twitter.com/57gC4TsojX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 17, 2026

Durante el desarrollo de la audiencia, el juez a cargo del caso valoró las evidencias aportadas y decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Adolfo 'N', garantizando así su presencia durante el desarrollo del juicio. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "reitera su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y fortalecer las acciones de investigación y persecución penal, con el objetivo de proteger el patrimonio y la seguridad".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora