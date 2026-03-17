Detienen a tres individuos armados al norte de Sonora; la FGJE logró que fueran procesados

San Luis Río Colorado, Sonora.- En acciones enfocadas en mantener el orden público, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró que un juez dictara vinculación a proceso para tres individuos acusados del delito de portación de arma impropia. Los arrestos tuvieron lugar en los municipios de San Luis Río Colorado y Caborca, gracias a la intervención de la Policía Municipal durante labores de patrullaje preventivo.

El primer suceso registrado ocurrió en San Luis Río Colorado, donde agentes de seguridad abordaron a un joven identificado como Heriberto 'N', de 23 años de edad, quien transitaba el 10 de marzo sobre la calle Venustiano Carranza B, a la altura de las vías 47 y 48, en la colonia 10 de Abril. Al ser inspeccionado, los elementos encontraron que llevaba consigo un picahielo compuesto por un mango de madera y una punta de metal.

Al no poder brindar una explicación válida para justificar la portación de dicho objeto en la vía pública, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. Durante la audiencia, el juez competente determinó vincularlo a proceso, dictando medidas cautelares que le permiten enfrentar su situación legal en libertad.

Por otro lado, la ciudad de Caborca fue escenario de dos hechos de naturaleza similar. En el primer caso de esta localidad, la corporación municipal recibió un reporte del sistema C5i alertando sobre la presencia de un hombre armado en la calle P, entre 14 y 15 Bis, de la colonia Deportiva. Al llegar al sitio, los uniformados localizaron a Christian Andrés 'N', de 37 años de edad, quien sostenía un machete.

Al notar a los elementos de seguridad, el hombre adoptó una postura agresiva e intentó amagar a los representantes de la ley con el arma. Tras ser controlado y turnado ante la autoridad judicial, se resolvió su vinculación a proceso penal con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El último caso tuvo lugar durante labores de vigilancia en Caborca, cuando agentes atendieron una alerta en la calle 34 y Santa Carmen, de la colonia Santa Cecilia.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra tres personas por portación de armas impropias en San Luis Río Colorado y Caborca



San Luis Río Colorado, Sonora, 17 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de tres… pic.twitter.com/WIZ5sBMCt3 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 17, 2026

En ese sitio, arrestaron a Benjamín 'N', de 46 años de edad, señalado por portar un machete frente a los transeúntes. Una vez asegurado el objeto punzocortante, el detenido fue presentado ante el juzgado correspondiente, donde se le impuso también la prisión preventiva justificada. La institución estatal informó que estas detenciones buscan evitar actos de violencia y mantener entornos seguros para la ciudadanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora