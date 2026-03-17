Exfuncionario en Guanajuato condenado a pagar 32 mil 700 pesos tras muerte del gatito 'Gary'

Guanajuato, Guanajuato.- Este martes 27 de marzo de 2026, la asociación animalista Tlacuatzin Rescue Guanajuato Capital se pronunció sobre el caso de un gatito llamado 'Gary', que presuntamente murió tras ser atacado por perros propiedad del exfuncionario Gerónimo 'N'. El animal quedó brutalmente herido en plena vía pública y, según los reportes, el hombre lo arrojó a una casa abandonada, donde quedó atorado en el alambre de púas que cubría el portón.

Es necesario agregar que los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2025 y que cámaras de seguridad captaron cuando los canes agredían al minino. Después de tanto tiempo, basándose en información proveniente de la organización antes mencionada, un juez ordenó el pago de 32 mil 700 pesos como reparación del daño. Este resultado terminó generando todo un debate social, ya que muchas personas consideraron que la sanción económica no refleja la gravedad del maltrato sufrido por el gato.

La inconformidad surgió porque la ley vigente en Guanajuato incluye sanciones más fuertes en casos de maltrato animal que provocan la muerte de la víctima, por lo que se esperaba que el castigo fuera más severo. Incluso, miembros de la sociedad aprovecharon para manifestar su descontento, ya que consideran que, a pesar de estar estipulado en el marco legal, los tribunales no cumplen con lo establecido.

Asociación animalista Tlacuatzin Rescue Guanajuato Capital

Precisamente, medios como Milenio mencionan que Gerónimo fungió como servidor público y que supuestamente tiene conexiones con figuras del ámbito municipal. Ciertas personas hacen un llamado para que se pronuncien las autoridades municipales, como la alcaldesa Samantha Smith y el exalcalde Alejandro Navarro, algo que hasta el momento de la elaboración de esta nota no ha ocurrido.

"Y aunque las decisiones judiciales no dependen directamente de las autoridades municipales, sí es responsabilidad pública actuar con congruencia y responder ante la indignación social. Resulta preocupante que este caso involucre a una persona que fue servidor público", escribió hace unas horas en su perfil oficial de Facebook la asociación animalista Tlacuatzin Rescue Guanajuato.

Fuente: Tribuna del Yaqui