Fiscalía de Sonora investiga la muerte de una mujer de 27 años en vivienda de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes 16 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado en el que informó que ya abrió una nueva carpeta de investigación tras el misterioso fallecimiento de una mujer de 27 años de edad, de ocupación empleada. Los hechos ocurrieron dentro de una vivienda de la colonia Camino Real, en Hermosillo y serán revisados bajo perspectiva de género.

De acuerdo con el reporte oficial emitido la noche de este lunes, los hechos ya son objeto de indagatorias para determinar cómo ocurrió la muerte y quién o quiénes podrían estar involucrados. Aquí en TRIBUNA te decimos lo que se sabe hasta ahora.

FGJES investiga fallecimiento de mujer en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 16 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que inició una investigación para esclarecer el fallecimiento de una mujer de 27 años de edad, de ocupación… pic.twitter.com/guYihNz7WE — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 17, 2026

Primeros indicios: Heridas en cuello y signos de defensa

Como parte de los primeros actos de investigación de la Fiscalía de Sonora, así como de las diligencias periciales realizadas en el lugar, se estableció de manera preliminar que la víctima (cuyo nombre no se reveló en el boletín) presentaba heridas cortantes en la región del cuello. Además, señaló la FGJES, se detectaron lesiones en ambas manos que son compatibles con maniobras de defensa, lo que podría indicar que la mujer intentó protegerse durante la agresión.

Estos elementos forman parte de los indicios que ahora analizan los peritos y agentes investigadores.

En el mismo texto, la Fiscalía de Sonora confirmó que ya concluyó la revisión del lugar de los hechos, una fase clave dentro del proceso inicial. Como siguiente paso, se realizará la necropsia de ley a la víctima, la cual permitirá determinar la causa precisa o "causa eficiente" del fallecimiento. Paralelamente, continúan los estudios de laboratorio sobre huellas, rastros y demás indicios recolectados en la escena.

Todo este trabajo se realiza bajo protocolos especializados y con perspectiva de género, de acuerdo con la autoridad.

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Fiscalía asegura que agotará todas las líneas de investigación

La FGJES reiteró que las investigaciones seguirán su curso hasta agotar todas las líneas posibles. El objetivo es esclarecer completamente lo ocurrido y dar con la o las personas responsables de estos hechos. Hasta el momento, no se han compartido más detalles sobre posibles sospechosos o el contexto del caso, por lo que se espera que en las próximas horas o días se amplíe la información conforme avancen las indagatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui