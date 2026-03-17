Otorgan arresto domiciliario a Víctor Guerrero, extitular de la SEC Sonora; Fiscalía apelará

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía Anticorrupción de Sonora comunicó este martes los resultados de una audiencia orientada a revisar las medidas cautelares aplicadas al exfuncionario José Víctor Guerrero. Durante este encuentro judicial, el juez oral penal del Distrito 1, con sede en la ciudad de Hermosillo, determinó otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a favor del procesado. Esta resolución marca un cambio en las condiciones bajo las cuales el exfuncionario afronta su situación legal.

Los delitos que contra el señalado son por peculado y el incumplimiento de un deber legal. Las autoridades ministeriales investigan la presunta desviación de recursos del presupuesto estatal. Dichos movimientos financieros irregulares habrían sucedido a lo largo de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. El dinero presuntamente se destinó a la contratación de un esquema de múltiples beneficios operado por una compañía privada, afectando las finanzas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

La audiencia reciente se efectuó a petición de la defensa, siendo esta la quinta ocasión en que los abogados intentaron modificar la situación del imputado. Para tomar su decisión, el juez valoró dos dictámenes enfocados en las áreas de psicología y criminología. Al evaluar dichos documentos, el juzgador consideró que el periodo estipulado para la investigación complementaria ya había terminado. Por consiguiente, concluyó que ha desaparecido el riesgo de que el acusado pueda obstaculizar el desarrollo del proceso.

Con base en este argumento, autorizó la aplicación del Artículo 155, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo el traslado del individuo a su casa. Ante la determinación del juez, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora anunció que interpondrá un recurso de apelación para inconformarse. La dependencia subrayó que esta modificación en las medidas impuestas de ninguna manera borra la probable responsabilidad del señalado.

El juicio penal continuará su desarrollo normal y las autoridades ministeriales seguirán aportando pruebas para esclarecer los hechos. El caso llama la atención debido a que el acusado se desempeñó como titular de la SEC y por su cercanía con la administración de la exgobernadora Claudia Pavlovich, actual embajadora de México en Panamá designada por el gobierno federal.

Todo este asunto comenzó el 28 de agosto de 2025, cuando el individuo fue detenido mediante un cateo ejecutado durante la madrugada en Hermosillo. En la primera audiencia, los ministerios públicos presentaron evidencias suficientes para lograr la prisión preventiva. Ahora, tras el fallo del 17 de marzo de 2026, el exsecretario dejará el centro penitenciario, aunque el expediente a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) sigue abierto.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora