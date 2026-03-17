Sorprenden a sujeto con 14 envoltorios de crystal en Guaymas; FGJE obtiene su vinculación

Guaymas, Sonora.- El sistema de justicia penal dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Andrés 'N'. Esta resolución surge tras analizar las evidencias presentadas por el Ministerio Público, las cuales apuntan a la probable responsabilidad del sujeto en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. Los hechos que provocaron esta acción legal ocurrieron la noche del 6 de marzo de 2026.

Alrededor de las 20:20 horas, elementos de seguridad pública detectaron al hombre en el cruce de la calle 19 y la avenida 17, una zona muy transitada de la colonia Centro. Tras realizarle una inspección, los agentes encontraron entre sus pertenencias diversos bolsas de plástico que contenían sustancias prohibidas. Al revisar el material asegurado durante el operativo, las autoridades confirmaron el hallazgo de 14 envoltorios de aparente metanfetamina o crystal.

Todo este material quedó a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Durante la audiencia inicial, el juez de control escuchó los argumentos de ambas partes y determinó que la detención del señalado se realizó apegada a derecho. Por lo tanto, calificó de legal el arresto, formuló la imputación y procedió a vincular a proceso al acusado.

Para asegurar la continuidad del caso y evitar la evasión de la justicia, el juez le impuso prisión preventiva justificada, lo que significa que Andrés 'N' permanecerá recluido mientras avanza su proceso penal. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción reitera su compromiso de combatir los delitos contra la salud y fortalecer las acciones de investigación y persecución penal.

FGJES obtiene vinculación a proceso por narcomenudeo en Guaymas



Guaymas, Sonora, 17 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que un Juez de Control calificó de legal la detención y retención, formuló imputación y vinculó a proceso a… pic.twitter.com/rvaTdgD5hE — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora