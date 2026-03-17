VIDEO: Enfrentamiento armado entre autoridades y gatilleros deja 20 detenidos en Nayarit

Huajicori, Nayarit.- El estado de Nayarit registró una fuerte enfrentamiento armado la mañana de este martes 17 de marzo, cuando múltiples corporaciones del orden se desplegaron en la zona serrana del municipio de Huajicori. Durante estas acciones de contención, los agentes lograron la aprehensión de 20 individuos presuntamente involucrados en actos ilícitos, además de asegurar una considerable cantidad de armamento y equipo de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Para lograr el control en el área, las autoridades implementaron un dispositivo de vigilancia que requirió el uso de aeronaves. El gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro, comunicó a la población que en estas labores trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar). Como resultado de la intervención de las fuerzas armadas, 20 sujetos fueron arrestados en el sitio.

Uno de los individuos presentó lesiones durante los sucesos, por lo que fue trasladado bajo custodia a un centro hospitalario para recibir atención médica. En el lugar del hallazgo, los uniformados confiscaron un arsenal conformado por 12 armas largas, más de 3 mil quinientos cartuchos útiles de diversos calibres, setenta y cinco cargadores, ocho artefactos explosivos de fabricación casera, equipo táctico, placas balísticas, fornituras y cascos de protección.

Las diferentes corporaciones de seguridad reportaron que ningún elemento resultó herido o perdió la vida, un hecho que las autoridades atribuyeron a la planeación logística y al uso de inteligencia táctica. Estas medidas preventivas se tomaron con el propósito de salvaguardar tanto la vida de los uniformados como la integridad de los habitantes de la región. En este momento, el Gobierno del Estado de Nayarit mantiene las tareas de resguardo, registro y documentación en la zona.

Detienen a 20 operadores de célula violenta en Huajicori con armas



Autoridades detuvieron en Huajicori a20 personas, 1 de ellas lesionada y trasladada para su atención médica, así como el aseguramiento de 12 armas largas, 3 mil 500 cartuchos de distintos calibres,75 cargadores, pic.twitter.com/F6lryOF5Kx — Libertador De México (@Libertador_Mx) March 18, 2026

Todo el material bélico confiscado y las personas detenidas están en proceso de ser presentados ante el agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación legal en los próximos días. Al respecto de los resultados obtenidos, el gobierno estatal emitió un mensaje donde señaló:

Estas acciones reflejan la coordinación institucional entre Federación y Estado, así como el fortalecimiento de las capacidades operativas sustentadas en labores de inteligencia, que permiten avanzar en la desarticulación de generadores de violencia".

Mientras ocurría el operativo gubernamental, en diversas redes sociales comenzaron a circular videos que registraron las detonaciones de arma de fuego. Los reportes de ciudadanos indicaron que algunos de estos materiales audiovisuales fueron documentados por alumnos desde las instalaciones de una escuela de bachillerato de la zona, dejando un registro sonoro del despliegue en el municipio.

Clashes between MF and CJNG in Huajicori, Nayarit



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Fuente: Tribuna del Yaqui