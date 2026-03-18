Alvin agredió con cable a su propia pareja en poblado de Navojoa; FGJES logró su vinculación

Navojoa, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alvin Karim 'N', de 36 años de edad. Esta resolución judicial responde a la probable responsabilidad del imputado en el delito de violencia familiar, cometido en agravio de una mujer de 27 años de edad. El crimen que originó esta acción penal ocurrió en la comunidad de Bacabachi, municipio de Navojoa.

Con base en la carpeta de investigación, la agresión tuvo lugar el 19 de febrero de 2026. Alrededor de las 10:30 horas, ambas personas se encontraban al interior de una vivienda ubicada sobre el bulevar Los Pinos, de la mencionada comisaría. En dicho lugar, el hombre y la víctima habitaban juntos, pues mantenían una relación de concubinato. Los datos expuestos durante la audiencia indican que el acusado ejerció daño físico, verbal y psicoemocional a la mujer.

El altercado comenzó cuando la víctima pidió al sujeto que se hiciera cargo de cuidar a su hijo menor de edad. Ante esta petición, el individuo tomó el cable de una bomba de agua y lo utilizó para golpear a la fémina. Los impactos alcanzaron el hombro derecho y el seno derecho de la afectada. Poco tiempo después, el hombre repitió las agresiones con ese mismo objeto, golpeando la pierna derecha de su pareja sentimental.

Al verse atacada, la joven buscó refugio y trató de resguardarse en una de las habitaciones de la vivienda. Sin embargo, el imputado continuó con las agresiones físicas. En esa segunda etapa del ataque, el hombre utilizó una resistencia de metal para golpear a la mujer por la espalda, causándole afectaciones físicas y emocionales. Para que el hombre enfrentara la justicia, agentes ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Una vez detenido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo de la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente por el delito de violencia familiar y presentó las pruebas recabadas en la indagatoria. Después de escuchar a las partes involucradas y analizar los antecedentes de la carpeta, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al acusado.

Obtiene FGJES vinculación a proceso contra imputado por violencia familiar en Navojoa



Navojoa, Sonora, 18 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Alvin Karim "N", de 36 años de… pic.twitter.com/ijaXSaV2M1 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 18, 2026

Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el individuo permanecerá recluido mientras se desarrolla su proceso legal en los tribunales. Por su parte, la institución de procuración de justicia de Sonora reafirmó su deber de investigar los delitos de violencia familiar. De igual forma, confirmó su compromiso de asegurar la protección de las mujeres afectadas y garantizar el acceso a la justicia conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora