Arrestan a mujer implicada en secuestro y desaparición de hombre en Nogales; FGJE investiga

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Lorena 'N', de 45 años de edad. Las autoridades le imputan su probable responsabilidad en los delitos de desaparición de persona y asociación delictuosa. Estos actos afectaron de manera directa a un hombre identificado en el expediente como Marcelino 'N', durante un suceso registrado en la ciudad de Nogales.

Según el ministerio público, el suceso tuvo lugar el 22 de agosto de 2023. Alrededor de las 12:00 horas, la víctima se encontraba en el cruce de las calles Juníperos y Juan Bautista de Anza, en la colonia La Mesa. En ese sitio, la ahora procesada tuvo una participación activa al señalar e identificar a Marcelino 'N' frente a otros dos sujetos, cuyos nombres son Junior 'N' y Hudan Samael 'N', quienes llegaron a ese punto a bordo de una vagoneta.

El reporte de las autoridades establece que estos dos individuos bajaron del vehículo empuñando armas de fuego. Tras someter a la víctima, la secuestraron al subirla a la unidad en contra de su voluntad. Luego de cometer esta acción, los sospechosos huyeron con un rumbo que hasta hoy se desconoce. Desde aquel entonces no se tiene información sobre el paradero del hombre, razón por la cual el caso se investiga bajo el delito de desaparición de persona.

Las carpetas de investigación indican que los probables responsables formaban parte de un grupo criminal, con el objetivo de cometer distintas actividades al margen de la ley. Además, los documentos señalan que este grupo opera portando armas de fuego. Como resultado de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el pasado 12 de marzo de 2026 se efectuó la audiencia inicial de formulación de cargos.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra mujer por desaparición de persona cometida por particulares y asociación delictuosa en Nogales



Nogales, Sonora, 18 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que obtuvo auto de vinculación a… pic.twitter.com/fsUUeItzpY — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 18, 2026

Tras revisar las pruebas y los argumentos reunidos, el juez de control decidió procesar a la imputada por ambos delitos. Para asegurar su permanencia en el proceso penal, la autoridad judicial determinó imponer a Lorena 'N' prisión preventiva justificada. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene las indagatorias abiertas y en curso para esclarecer los hechos, encontrar a la víctima y llevar ante la justicia a todos los implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora