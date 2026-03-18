Asesinó a un hombre para robarle su dinero por fuera de banco; ya fue detenido en Edomex

Lerma, Estado de México.- Un hombre fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJES) tras ser señalado como probable responsable del homicidio de un cuentahabiente y el robo de dinero en efectivo afuera de una sucursal de BBVA, en la Plaza Sendero de Lerma. El crimen ocurrió el pasado 2 de marzo y causó temor entre quienes se encontraban en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información difundida por la propia Fiscalía estatal, la detención se logró luego de ejecutar una orden de aprehensión contra Mario 'N', identificado como uno de los posibles participantes en la agresión. El Ministerio Público reunió datos durante las diligencias y solicitó el mandato judicial que permitió su captura. Según los reportes, ese día dos hombres llegaron a la plaza comercial en motocicleta.

En ese momento, la víctima, un hombre de 36 años de edad identificado de manera extraoficial como David, hacía fila para ingresar al banco. En medio de otras personas que esperaban su turno, fue interceptado por los agresores. Uno de los sujetos lo amenazó con un arma de fuego y le exigió el dinero que llevaba para depositar. Se indicó que el afectado intentó resistirse al robo, lo que derivó en un forcejeo.

uD83DuDEA8uD83DuDE21 Lerma: una persona resultó lesionada por arma de fuego afuera de la sucursal BBVA en Plaza Sendero, sobre Boulevard Miguel Alemán y Paseo Tollocan. Recibió atención prehospitalaria y fue trasladada a una unidad médica. Autoridades no han informado su estado de salud ni lo… pic.twitter.com/1KdqHKPYuV — DigitalMex (@DigitalmexPerio) March 3, 2026

Durante ese momento, uno de los atacantes disparó a corta distancia. Tras la agresión, los responsables tomaron el efectivo y huyeron a bordo de la motocicleta en la que habían llegado. La víctima fue llevada a un hospital, sin embargo, falleció a causa de las heridas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, tras el asesinato y el robo, se realizron diversas acciones de investigación que permitieron ubicar a Mario 'N'.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de un juez. El caso ocurrió en una zona comercial con alta afluencia y en horario bancario, lo que generó terror entre clientes y trabajadores del área. La Fiscalía indicó que continúan las indagatorias para ubicar al segundo implicado, quien habría conducido la motocicleta, así como para aclarar todos los aspectos relacionados con el hecho.

#Detenido



Agentes de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Mario “N”, quien es investigado por su probable intervención en el delito de robo con la agravante de causar la muerte, ya que el pasado 2 de marzo habría despojado a la víctima de… pic.twitter.com/uYgKwIt5b6 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM