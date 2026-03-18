Cae 'El Lobo Menor' en CDMX; líder de Los Lobos vinculado al homicidio de un excandidato en Ecuador

Ciudad de México. - Este miércoles 18 de marzo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Juan Carlos, alias Lobo Menor, líder de Los Lobos, en Polanco, Ciudad de México. Este sujeto pertenece a un grupo delictivo ampliamente conocido en Ecuador y que se caracteriza por ser aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De hecho, Juan Carlos está señalado como autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, ocurrido en 2023. Según información proporcionada por García Harfuch, cuenta con ficha roja de Interpol y está vinculado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio. En caso de que surjan más datos, como siempre, te los haremos saber en TRIBUNA

En lo que respecta a su aprehensión, esta fue resultado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, pues una vez que se tuvo conocimiento de la llegada a México de un hombre relacionado con un grupo delictivo transnacional, se le dio seguimiento. Además, la Policía Nacional de Colombia proporcionó información clave que facilitó su captura justo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Juan Carlos

Entre las autoridades que participaron se encuentran elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM). "Un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador. Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional", escribió el funcionario mexicano en su perfil de X (antes Twitter).

Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico @SSC_CDMX e @INAMI_mx detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en… pic.twitter.com/Vm4y9wbfZg — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 18, 2026

Cabe resaltar que al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación jurídica en México. Mientras tanto, las autoridades federales se mantienen en constante comunicación con el gobierno de Colombia, ya que el objetivo es atender los requerimientos legales y migratorios correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui