Capturan y vinculan a presunto responsable del asesinato de Andrea y Nayeli en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Las autoridades de Guanajuato presentaron ante un juez a un individuo identificado como Edgar Enrique 'N', bajo la acusación de feminicidio, tras la muerte de dos mujeres jóvenes identificadas como Andrea, de 18 años de edad, y Nayeli, de 24 años. El hallazgo de las víctimas se registró durante la noche del pasado 14 de marzo, sobre la carretera del libramiento en el tramo Huanímaro - Pueblo Nuevo, a poca distancia del Hospital Comunitario.

Según los reportes de las corporaciones de seguridad, las dos mujeres perdieron la vida a causa de diversas contusiones severas; además, los datos recabados en la zona indican que un vehículo pasó sobre ellas antes de que sus cuerpos fueran abandonados en dicha vía pública. Tras recibir el reporte del hallazgo, la Fiscalía General del Estado movilizó a un equipo de peritos y agentes investigadores al lugar de los hechos.

El personal ministerial trabajó en el sitio aplicando los protocolos para investigar el delito, cuidando en todo momento el respeto a la dignidad de las víctimas. La captura del presunto responsable fue realizada en un primer momento por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Posteriormente, el ministerio público se encargó de reunir las evidencias científicas y las declaraciones testimoniales necesarias para sustentar la acusación ante el tribunal correspondiente.

Vinculan a proceso a presunto feminicida por crimen de Andrea y Nayeli en Huanímaro

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Gracias a estas pruebas, el juez de la causa dictó la vinculación a proceso penal en contra del acusado. Mediante un boletín informativo, la autoridad estatal aseguró que pondrá todos sus recursos a disposición del caso para asegurar que el proceso culmine con una condena firme. El objetivo planteado es evitar que el crimen quede impune, garantizando una resolución expedita para los familiares afectados por estos actos de violencia.

Organizan marcha para pedir justicia

Mientras tanto, el círculo cercano de Andrea y Nayeli, junto ciudadanos, ha convocado a una marcha. Esta marcha está programada para el próximo domingo a la una de la tarde y tendrá como punto de reunión la plaza principal de Huanímaro. A través de plataformas digitales, los organizadores solicitan a los asistentes vestir prendas de color morado como símbolo de apoyo. Asimismo, se hace un llamado a la sociedad para alzar la voz, demandando verdad y castigo para el responsable de estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui