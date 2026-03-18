Detienen a dueño de casa en San Carlos por negligencia tras muerte de trabajadora doméstica

San Carlos, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a Ariel 'N' en San Carlos, municipio de Guaymas. Este individuo enfrenta cargos por homicidio y lesiones que ponen en riesgo la vida, ambos cometidos a título culposo. La detención responde a los lamentables eventos ocurridos entre el 14 y el 15 de marzo de 2026 dentro de una casa ubicada en la colonia Marina Real, donde Karla Leticia 'N' perdió la vida y su hija sufrió graves daños de salud.

Karla Leticia 'N' trabajaba realizando labores domésticas para el ahora detenido y dormía en las instalaciones de dicha propiedad junto con la menor. El trágico suceso ocurrió debido a la intoxicación por monóxido de carbono mientras ambas descansaban en la habitación asignada para el personal de servicio. Los reportes indican que este cuarto se encontraba contiguo a la zona donde operaban los equipos de climatización de la alberca.

Las investigaciones señalan que el dueño de la casa, Ariel 'N', tenía la obligación legal de garantizar un entorno seguro en el inmueble. Sin embargo, no verificó las condiciones de las instalaciones. El sistema para calentar el agua de la piscina carecía de una ventilación adecuada hacia el exterior y tampoco contaba con extractores. Esta falta de mantenimiento y supervisión provocó que el gas tóxico se concentrara de manera progresiva dentro del dormitorio de las afectadas.

Al respirar el monóxido de carbono durante varias horas, Karla 'N' falleció durante la madrugada del 15 de marzo. Su hija de 13 años de edad, por su parte, resultó con severas afectaciones en sus vías respiratorias. Una vez reunidos los datos de prueba necesarios en la carpeta de investigación, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez, quien otorgó la orden de captura correspondiente.

Ejecuta AMIC orden de aprehensión por homicidio culposo en San Carlos



Guaymas, Sonora, 18 de marzo de 2026.- En relación con hechos ocurridos entre el 14 y el 15 de marzo de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Marina Real, en San Carlos Nuevo Guaymas, donde perdió la… pic.twitter.com/cuE0GVEqJ1 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 18, 2026

Tras ejecutar la aprehensión, los elementos de la AMIC pusieron al individuo a disposición de la autoridad judicial. En los próximos días se realizará la audiencia inicial para definir su situación legal. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró su propósito de aplicar la ley y llevar ante los tribunales a quienes vulneren la integridad de las personas, castigando las conductas culposas cometidas por omisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora