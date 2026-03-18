FGJES investiga muerte de adulta mayor en Nogales; aseguran a una persona sospechosa

Nogales, Sonora.- Este martes 17 de marzo de 2026, mediante un comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya abrió una investigación tras el hallazgo de una mujer adulta mayor sin vida en una vivienda ubicada en inmediaciones del municipio de Nogales. El caso ya cuenta con una persona de interés detenida, cuya versión presenta inconsistencias, por lo que permanece bajo indagatoria.

De acuerdo con la FGJES, el hallazgo de la víctima ocurrió el mismo martes 17 de marzo de 2026, en la colonia Terrazas del municipio ya mencionado, al norte del estado de Sonora. La víctima mortal, quien tenía 78 años de edad, fue identificada como Silvia Elena 'N'; fue localizada con severas lesiones en el cuerpo, las cuales habrían provocado su deceso, según informó personal de Servicios de Emergencia.

FGJES investiga muerte de adulta mayor en Nogales; hay una persona de interés asegurada



Nogales, Sonora, 17 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se integró carpeta de investigación tras el hallazgo de una mujer sin vida,… pic.twitter.com/D3BPPiqcq4 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 18, 2026

En el lugar de los hechos, las autoridades lograron asegurar a una persona de interés, quien fue interrogada; no obstante, proporcionó una versión de los hechos que no coincide plenamente con los indicios recabados, por lo que su situación jurídica está siendo analizada por la Fiscalía de Sonora.

Causa de muerte: traumatismo severo

Los primeros dictámenes, señala la Fiscalía de Sonora, establecieron que la causa eficiente de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, además de un trauma torácico cerrado. Estos hallazgos apuntan a lesiones de consideración, por lo que serán clave en el desarrollo de la investigación.

Por otra parte, la Fiscalía informó que la persona de interés, cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue sometida a un examen toxicológico, en el que resultó positiva a anfetaminas y metanfetaminas. Asimismo, señaló que, al momento de su aseguramiento, se le encontraron envoltorios con droga, motivo por el cual fue puesta a disposición del Ministerio Público.

#Seguridad | ¿Qué pasó en Tlalpan? Así fue el ACCIDENTE que dejó 12 trabajadores de limpia lesionados uD83DuDEA8https://t.co/UhwFosAaRo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

La FGJES continúa con la integración de la carpeta de investigación y se mantiene a la espera de los dictámenes periciales que permitan establecer con precisión la posible participación de la persona asegurada en los hechos. Será con base en estos resultados que se definirá su situación legal en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui