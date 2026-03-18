FGR investiga incendio en exterior de Refinería Olmeca en Dos Bocas, confirma Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles 18 de marzo de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el incendio registrado este martes en la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, donde por desgracia murieron cinco personas.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano insistió en que el siniestro ocurrió en la parte exterior de la instalación, específicamente hacia la zona del puerto, y no dentro de las áreas operativas de la refinería. Asimismo, Sheinbaum confirmó que el saldo del incendio fue de cinco personas fallecidas; detalló que una de las víctimas era trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que las otras cuatro pertenecían a una empresa externa.

FGR realiza peritajes por incendio en refinería Dos Bocas en Tabasco



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que el incendio en la refinería Dos Bocas, en Tabasco, afecto principalmente la parte exterior. Añadió que debido a las pérdidas humanas intervino la… pic.twitter.com/7vUFrHQ5UC — NX Noticias (@NXNoticias) March 18, 2026

Debido a la pérdida de vidas, la FGR ya abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, declaró.

Posible causa del incendio: derrame por lluvias intensas

De acuerdo con la presidenta, una de las hipótesis preliminares apunta a un derrame de hidrocarburos en cárcamos, provocado por las intensas lluvias registradas en la zona. Explicó que, aunque esta es una línea de investigación, será hasta que concluyan los peritajes técnicos de Pemex y de la propia fiscalía cuando se confirme la causa exacta del incendio.

Por otra parte, la mandataria aseguró que la refinería de Dos Bocas no sufrió daños en su infraestructura principal, por lo que continúa operando con normalidad. Aun así, subrayó que las autoridades deben realizar revisiones técnicas completas para descartar riesgos y garantizar la seguridad en la zona.

Apoyo a víctimas y presencia de Pemex

Tras el incidente, el director de refinación de Pemex acudió al lugar para coordinar acciones de atención y apoyo. Sheinbaum señaló que, de igual forma, el Gobierno Federal brindará respaldo a las familias de las personas fallecidas. Además, indicó que se mantendrá seguimiento cercano a la situación conforme avancen las investigaciones.

La presidenta también respondió a las preocupaciones de padres de familia de una escuela ubicada cerca de la refinería. Ante ello, informó que solicitó a Pemex apoyar en la reubicación del plantel educativo para evitar riesgos.

Fuente: Tribuna del Yaqui