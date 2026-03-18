Golpe al crimen en Sonora: Capturan a presunto secuestrador y traficante de drogas hacia EU

Nogales, Sonora.- Las autoridades del estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño siguen sumando esfuerzos para detener a generadores de violencia. Este miércoles 18 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó la detención de un objetivo prioritario en el municipio de Nogales, identificado como Marco Antonio 'N', alias 'Sapo', de 38 años; es investigado por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto.

De acuerdo con el comunicado de la FGJES, la detención se realizó el pasado lunes 16 de marzo, cuando agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron una orden de aprehensión tras ubicar al imputado mediante labores de investigación de gabinete y campo. El operativo se ejecutó sin detonaciones de arma de fuego, lo que permitió asegurar al sospechoso de manera controlada, apuntó la Fiscalía Estatal.

FGJES informa la detención de objetivo prioritario en Nogales



Nogales, Sonora, 18 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa la detención de un objetivo prioritario en el municipio de Nogales.



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Posteriormente, se implementó un dispositivo de traslado para su ingreso al Centro de Reinserción Social (CERESO), donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Delitos por los que es investigado

Información de la Fiscalía de Sonora señala que Marco Antonio 'N', alias 'Sapo', es señalado por su probable participación en un caso de privación ilegal de la libertad (secuestro) ocurrido en 2020. Además, información de inteligencia lo vincula con otras actividades delictivas, entre ellas:

Tráfico de drogas hacia Estados Unidos (EU)

Tráfico de personas

Privación ilegal de la libertad

Homicidios contra grupos antagónicos

Estas líneas de investigación forman parte de las indagatorias que continúan en curso.

La FGJES señaló que el imputado ya fue presentado ante un juez durante la audiencia inicial, donde se formuló la imputación en su contra. Una vez concluido el término constitucional, se reanudará la audiencia para determinar su posible vinculación a proceso, conforme al avance de las investigaciones.

#Seguridad | ¿Qué pasó en Tlalpan? Así fue el ACCIDENTE que dejó 12 trabajadores de limpia lesionados uD83DuDEA8https://t.co/UhwFosAaRo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

Relación con otro detenido en 2025

La FGJES también recordó que el 18 de octubre de 2025 fue detenido Francisco Ernesto 'N', alias 'Neto', quien estaría relacionado con la misma causa penal. En ese operativo participó personal de la AMIC con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), lo que permitió avanzar en la integración del caso contra 'Sapo'.

La Fiscalía de Sonora, liderada por Gustavo Rómulo Salas Chávez, reiteró que mantiene acciones permanentes para combatir a quienes atentan contra la seguridad de la población, especialmente en casos relacionados con privación de la libertad, homicidios y delitos vinculados al crimen organizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui