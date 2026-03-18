Influencer Fer Italia recibe pena de 20 años de prisión por abusar de una menor de 16 años

Tlalnepantla, Estado de México.- Luis Fernando Padilla Manzo, creador de contenido conocido en internet como Fer Italia, recibió una sentencia de 20 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de abuso en contra de una adolescente de 16 años de edad. La resolución judicial respecto a este caso fue comunicada este miércoles 18 de marzo. De acuerdo con los registros de la investigación, la agresión inicial ocurrió el 11 de enero de 2024.

El sentenciado estableció comunicación con la menor a través de diversas plataformas de redes sociales. Utilizando engaños, logró convencer a la adolescente de trasladarse a su departamento ubicado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, lugar donde cometió el delito. Meses más tarde, durante marzo del mismo año, Padilla Manzo contactó nuevamente a la víctima y en esa ocasión, recurrió a la extorsión al amenazarla con hacer públicas fotografías íntimas de ella.

Esta acción provocó una situación de vulnerabilidad en la menor, obligándola a regresar al mismo inmueble en Huixquilucan, donde se registró un segundo ataque. Las investigaciones condujeron a la captura del individuo el 28 de agosto de 2024 en un domicilio de dicho municipio mexiquense. El operativo de aprehensión fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Comisión Nacional Antihomicidio.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORAuD83DuDEA8 Caso Fer Italia: dan 20 años de prisión al influencer por abusar de una menor

?https://t.co/BRg93IS3lt

uD83DuDCF2 Únete a nuestro canal uD83DuDC49 https://t.co/HthzyiAUwQ

uD83DuDCCC ¿Tienes una denuncia? Escríbenos al 4461444405 pic.twitter.com/07KaJL9Hzh — PoderCiudadanoRadio (@PoderCiudadanoo) March 18, 2026

Tras ser detenido, Fer Italia fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, conocido comúnmente como penal de Barrientos, en Tlalnepantla. El 4 de septiembre de 2024, un juez de control lo vinculó a proceso por los cargos señalados y le impuso prisión preventiva justificada, manteniendo al acusado tras las rejas durante todo el desarrollo del juicio que culminó con la condena actual.

Enfrenta otro proceso penal

Aunado a esta sentencia de 2 décadas de cárcel, el panorama legal de Luis Fernando Padilla Manzo contempla otro proceso. En diciembre de 2024, mientras el youtuber ya se encontraba recluido cumpliendo la medida de prisión preventiva, las autoridades ministeriales integraron un nuevo expediente en su contra. Otra víctima acudió ante el Ministerio Público para presentar una denuncia distinta por abuso, por lo que el sentenciado deberá enfrentar estas nuevas acusaciones desde su reclusión.

DECLARAN CULPABLE A 'FER ITALIA' POR VIOLACIÓN CONTRA UNA MENOR



?? El Juez del Penal de Barrientos dictó sentencia condenatoria contra el influencer Luis Fernando Padilla Manzo tras hallar elementos suficientes en su contra.



uD83DuDEA8 Los hechos ocurrieron en 2024, cuando el creador… pic.twitter.com/N3F9qEugzf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui