Militar resulta herido de gravedad tras explosión de mina terrestre en Concordia, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde del miércoles 18 de marzo, un elemento del Ejército Mexicano sufrió heridas de consideración tras detonar una mina explosiva oculta en el suelo. El percance tuvo lugar en la comunidad de Pánuco, municipio de Concordia, Sinaloa, mientras un grupo de las fuerzas armadas realizaba labores de vigilancia y patrullaje. Al momento de la explosión, los compañeros del soldado reaccionaron para brindarle los primeros auxilios y alejarlo de la zona de riesgo.

Las lesiones documentadas por los cuerpos de rescate consistieron en el desprendimiento parcial del pie derecho con una fractura expuesta, además de múltiples heridas en el costado derecho del cuerpo ocasionadas por el impacto de las esquirlas. Ante la urgencia, los integrantes de la tropa organizaron una evacuación rápida hacia el hospital más cercano. El afectado fue ingresado a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Villa Unión, municipio de Mazatlán.

La llegada del paciente provocó una amplia movilización de las fuerzas armadas, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del centro médico. Esta presencia de tropas generó atención entre los habitantes y transeúntes del sector, quienes observaron el constante movimiento de las unidades. Dentro de la clínica, el personal de guardia trabajó para estabilizar los signos vitales del paciente y controlar el daño provocado por la explosión.

Una vez que su estado de salud lo permitió, las autoridades coordinaron un nuevo traslado, esta vez hacia el hospital militar regional situado en la ciudad de Mazatlán. El trayecto se realizó bajo una fuerte custodia para garantizar la integridad del herido, quien permanece internado para continuar con su tratamiento. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional comunicó que el operativo en la zona serrana de Concordia se mantiene activo.

uD83DuDEA8 Militar herido tras detonar mina antipersonal en Concordia, Sinaloa.



Durante un operativo de reconocimiento en la comunidad de Pánuco, municipio de Concordia, un elemento del Ejército Mexicano resultó gravemente herido al detonar una mina terrestre antipersonal.



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Las tropas continúan aplicando los protocolos de seguridad para resguardar el área, proteger al resto del contingente y descartar la presencia de más explosivos. Hasta este reporte, ninguna autoridad ha emitido detalles adicionales sobre el origen de la mina ni se han registrado personas detenidas por estos hechos. Las instancias de salud y corporaciones de seguridad trabajaron de forma conjunta para asegurar la fluidez de las labores médicas, a la espera de que en las próximas horas se emitan más datos sobre el suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui