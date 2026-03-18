¿Qué pasó en Tlalpan? Así fue el ACCIDENTE que dejó 12 trabajadores de limpia lesionados

Tlalpan, Ciudad de México.- La noche de este martes 17 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de emergencia en Periférico Sur, a la altura de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan, tras el reporte de un fuerte accidente vial: un camión de servicios de limpia colisionó, lo que dejó a varios trabajadores heridos.

Autoridades se movilizaron por un accidente en Tlalpan. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 17 de marzo, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en el cruce con avenida Las Huertas. El incidente se originó cuando el conductor de la unidad perdió el control, presuntamente por el asfalto mojado derivado de lluvias recientes. El vehículo derrapó, salió de su carril y terminó impactándose contra un árbol, el cual quedó parcialmente sobre la vialidad.

Testigos señalaron que el camión circulaba a velocidad moderada antes de perder estabilidad de forma repentina, lo que provocó el accidente. Tras el impacto, servicios de emergencia activaron el Código Rojo. Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

La mayoría de los lesionados presentaron contusiones leves y fueron atendidos en el lugar; sin embargo, al menos tres personas requirieron traslado a hospitales cercanos para recibir atención especializada. Además de la atención médica, los equipos de emergencia realizaron labores para asegurar la zona, retirar el árbol afectado y evitar mayores riesgos para automovilistas y peatones.

uD83DuDEA8#DEULTIMOMOMINUTO Varios trabajadores que dan mantenimiento al periférico sur fueron atropellados, dan un total de 10 lesionados atendidos ya por los cuerpos de emergencia @CruzRoja_MX,ERUM de la @SSC_CDMX .



Información en desarrollo pic.twitter.com/4X0zwBIU76 — REDA (@ricardovitela) March 18, 2026

El accidente generó complicaciones en la circulación vehicular durante varios minutos. Autoridades implementaron el cierre parcial de un carril para permitir las maniobras de rescate y limpieza, lo que provocó tráfico lento y filas de vehículos en dirección sur.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades de la SSC no han informado sobre el estado de salud del conductor ni han determinado si existió alguna falla mecánica en la unidad. Se espera que en las próximas horas se esclarezcan las causas exactas del siniestro. De momento, piden a la población circular con precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui