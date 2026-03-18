Rescatan a tres migrantes brasileños al norte de Sonora; tenían 4 días dentro de domicilio

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) colaboraron junto con el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar el rescate humanitario de tres hombres originarios de Brasil. Se trata de Otaciano 'N', de 45 años de edad, Edson 'N', de 41 años, y Cuper 'N', de 47 años. Las acciones se realizaron el pasado 14 de marzo dentro de una propiedad localizada en la colonia La Mesa.

En dicho sitio se reportaba la posible presencia de personas extranjeras en una situación vulnerable. Al momento de revisar la vivienda, la persona que renta el lugar brindó su consentimiento para autorizar la entrada de los agentes. Se llenaron los documentos correspondientes para hacer el ingreso al domicilio y una vez adentro, los elementos encontraron a los tres hombres, quienes explicaron que llevaban 4 días viviendo en ese lugar.

Ante las condiciones observadas, las dependencias decidieron asegurar a los tres migrantes para garantizar su protección. La custodia de dichas personas quedó bajo la responsabilidad de los trabajadores del INM. La dependencia tiene programado realizar el traslado de los tres hombres hacia la ciudad de Hermosillo. En la capital sonorense, los ciudadanos recibirán atención y se dará continuidad a su trámite administrativo en el área migratoria.

Durante todo el proceso de inspección en el domicilio, los agentes contaron con el respaldo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó que este tipo de labor reafirma su compromiso de colaborar con diversas dependencias operativas para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

AMIC y PESP rescatan a tres migrantes brasileños en San Luis Río Colorado



San Luis Río Colorado, Sonora, 18 de marzo de 2026.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), participó en el rescate… pic.twitter.com/bV0Ji8NHtz — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora