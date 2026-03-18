Tras 12 años, cae 'El Chuky' por el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en Veracruz

Coatzacoalcos, Veracruz.- Las autoridades federales reportaron este miércoles 18 de marzo la captura de David 'N', alias 'El Chuky'. Este hombre está identificado como presunto responsable del secuestro y homicidio del reportero Gregorio Jiménez, ocurrido en el municipio de Las Choapas, Veracruz, en el año 2014. La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que la detención se ejecutó mediante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con esta acción se dio cumplimiento a una orden de aprehensión que se mantenía vigente desde hace más de 1 década. El arresto tuvo lugar tras varios años de que Jiménez, a quien sus conocidos llamaban 'Goyo', fue privado de su libertad para luego ser hallado sin vida al interior de una fosa clandestina. Según la información difundida, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y efectivos de la Secretaría de Seguridad localizaron al individuo en la ciudad de Coatzacoalcos.

Una vez completado el arresto, 'El Chuky' fue trasladado bajo medidas de seguridad a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 12, nombrado 'CPS-Guanajuato'. En dicho penal federal permanecerá recluido mientras un juez de control revisa el expediente y dicta la resolución sobre su estatus jurídico frente a los cargos que se le imputan.

Agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico, aprehendieron en el estado de Veracruz a David “N”, quien probablemente está relacionado con la privación de la libertad y muerte de un periodista, en hechos ocurridos en febrero de 2014. https://t.co/QURepFVSiD pic.twitter.com/Wckz6epgJK — Veracruz (@FGR_Ver) March 19, 2026

El asesinato de Gregorio

Gregorio Jiménez de la Cruz trabajaba como comunicador en los medios impresos Notisur y El Liberal del Sur. El 5 de febrero de 2014, un grupo de hombres armados lo sustrajo por la fuerza de su domicilio en Coatzacoalcos. 7 días después, las corporaciones de búsqueda descubrieron sus restos en enterrados, junto a los cuerpos de dos personas más. En aquel momento, el gobierno de Veracruz, entonces encabezado por Javier Duarte, manejó la teoría de que el crimen respondía a un conflicto vecinal.

La fiscalía del estado argumentó que una mujer llamada Teresa de Jesús habría pagado por el homicidio. No obstante, reporteros de la región y la actual Fiscalía General de la República han defendido la línea de investigación que apunta a su labor informativa, pues Jiménez documentaba constantemente casos de desapariciones en el sur de la entidad. Este suceso generó en su momento diversas movilizaciones por parte del gremio periodístico, el cual exigía el esclarecimiento total de los hechos.

uD83DuDD34uD83DuDCF0Avanza el caso Gregorio Jiménez: un juez dictó auto de formal prisión contra Santos “V”, acusado del secuestro y homicidio del periodista en Veracruz.

Un crimen ligado directamente a su trabajo informativo… y que tardó AÑOS en moverse.

Que este paso no sea el último. uD83DuDD4A??? pic.twitter.com/NkNGK7TplG — Primera Plana Digital (@pplanadigital) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui