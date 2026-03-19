Al menos 11 integrantes de 'Los Mayos' son abatidos durante operativo en Culiacán; liberan a hija de 'El Mayo'

Culiacán, Sinaloa.- Durante la madrugada de este 19 de marzo de 2026 se desplegó un operativo de seguridad por parte de la Policía Federal, en la comunidad de El Álamo, al sur de la ciudad de Culiacán, en una finca perteneciente a Ismael 'El Mayo' Zambada.

El despliegue tuvo inicio a las 3:00 horas, donde las autoridades establecieron un área para revisar el inmueble.

En dicho operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, coordinados con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte del plan de acción contra el crimen organizado.

Secretaria de marina detiene en El álamo sindicatura de el salado #sinaloa a Monica Zambada Niebla hija del Mayo zambada y a su esposo "el zazueton" minutos despues Monica fue liberada en el salado por ordenen directa de Omar Garcia titular de la SSPC pic.twitter.com/upEkG4bTvJ — el blog de los guachos (@blogdelosguachs) March 19, 2026

Destapan la identidad de la persona detenida

La Secretaría de Marina (Semar) ha confirmado la identidad de la persona detenida, conocido como Omar Oswaldo Torres Cabada, alias 'El Patas', de 39 años de edad, señalado como parte del grupo delictivo de 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa.

La captura del presunto criminal se realizó como parte del operativo desplegado en Valle Escondido, Culiacán. Según las autoridades, el arresto se derivó de acciones coordinadas en la entidad para debilitar a grupos criminales vinculados a dicha organización criminal en el estado.

??SEMAR confirma detención de Omar Oswaldo Torres Cabada de 39 años, alias “El Patas”, presunto integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.



Fue derivado del operativo en Sinaloa, en la localidad de Valle Escondido, de Culiacán.



???David Galván vía @Radio_Formula pic.twitter.com/rbES7WyVJV — Azucena Uresti (@azucenau) March 19, 2026

El imputado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Al menos 11 personas fueron abatidas

Dicho operativo derivó en la muerte de al menos 11 presuntos criminales y la detención de un integrante del grupo delictivo, tras enfrentarse a las fuerzas federales. Además, se aseguraron armas de alto poder y se decomisó equipo táctico encontrado en el lugar.

?? #CONFIRMADO | Retienen y liberan a hija de "El Mayo" Zambada en un operativo federal en comunidad de #Culiacán, #Sinaloa.



Fue la mañana de este jueves en El Salado, donde elementos de seguridad federales realizaron un operativo en una finca vinculada a "Los Mayos".



Ahí se… pic.twitter.com/6XmVdVr79s — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 19, 2026

El operativo sigue activo con presencia de fuerzas de seguridad en la región.

Liberan a la hija de 'El Mayo'

En esta intervención, se localizó a una mujer, cuya identidad se declaró como Mónica Zambada Nieto, hija de 'El Mayo', quien presume no contar con relación alguna en la actividades delictivas y mandamientos que tengan que ver con la organización criminal, por lo que se dictamino entregarla a sus familiares conforme a los protocolos que dictaminan la ley.

??#Ahora | Gabinete de Seguridad confirma operativo en finca relacionada con “Los Mayos”.



Reporta a 1 detenido y 11 presuntos agresores vinculados a la facción del Cártel de Sinaloa abatidos.



Mónica Zambada Niebla estaba en el sitio y precisa "se localizó a una mujer,… pic.twitter.com/fTusaSy6b4 — Azucena Uresti (@azucenau) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui