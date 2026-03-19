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El Mayo Zambada

Al menos 11 integrantes de 'Los Mayos' son abatidos durante operativo en Culiacán; liberan a hija de 'El Mayo'

Se presume que al menos once personas que integraban el grupo criminal de 'Los Mayos' fueron abatidos la madrugada de este jueves al sur de Culiacán, en Sinaloa

Al menos 11 integrantes de 'Los Mayos' son abatidos durante operativo en Culiacán; liberan a hija de 'El Mayo'
Al menos 11 integrantes de 'Los Mayos' son abatidos durante operativo en Culiacán Foto: Internet

Culiacán, Sinaloa.- Durante la madrugada de este 19 de marzo de 2026 se desplegó un operativo de seguridad por parte de la Policía Federal, en la comunidad de El Álamo, al sur de la ciudad de Culiacán, en una finca perteneciente a Ismael 'El Mayo' Zambada.

El despliegue tuvo inicio a las 3:00 horas, donde las autoridades establecieron un área para revisar el inmueble.

En dicho operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, coordinados con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte del plan de acción contra el crimen organizado.

Destapan la identidad de la persona detenida

La Secretaría de Marina (Semar) ha confirmado la identidad de la persona detenida, conocido como Omar Oswaldo Torres Cabada, alias 'El Patas', de 39 años de edad, señalado como parte del grupo delictivo de 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa.

La captura del presunto criminal se realizó como parte del operativo desplegado en Valle Escondido, Culiacán. Según las autoridades, el arresto se derivó de acciones coordinadas en la entidad para debilitar a grupos criminales vinculados a dicha organización criminal en el estado.

 

El imputado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Al menos 11 personas fueron abatidas

Dicho operativo derivó en la muerte de al menos 11 presuntos criminales y la detención de un integrante del grupo delictivo, tras enfrentarse a las fuerzas federales. Además, se aseguraron armas de alto poder y se decomisó equipo táctico encontrado en el lugar.

 

El operativo sigue activo con presencia de fuerzas de seguridad en la región.

 

 

Liberan a la hija de 'El Mayo'

En esta intervención, se localizó a una mujer, cuya identidad se declaró como Mónica Zambada Nietohija de 'El Mayo', quien presume no contar con relación alguna en la actividades delictivas y mandamientos que tengan que ver con la organización criminal, por lo que se dictamino entregarla a sus familiares conforme a los protocolos que dictaminan la ley.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

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