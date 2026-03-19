Aprovechó que la víctima dormía y abusó de ella en Ciudad Obregón; FGJES obtiene vinculación

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó ante un juez de control a Damián 'N', un individuo de 40 años de edad, para llevar a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso. Este procedimiento judicial responde a una orden de aprehensión ejecutada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de abuso equiparado agravado, cometidos en Ciudad Obregón.

La carpeta de investigación del Ministerio Público establecen que el suceso ocurrió durante la madrugada del 24 de noviembre de 2025. Alrededor de las 4:50 horas, el señalado se encontraba en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Linda Vista. En ese lugar, la persona afectada estaba dormida, una condición que le imposibilitó oponer resistencia alguna al momento en que el imputado presuntamente cometió los actos.

Durante la comparecencia ante el tribunal, la Fiscalía de Sonora formuló la imputación correspondiente, presentando pruebas recolectadas en la indagatoria. Al escuchar los cargos, la defensa de Damián 'N' recurrió a su derecho de solicitar la ampliación del término. El órgano jurisdiccional a cargo del caso concedió esta petición, por lo que el tribunal utilizará este lapso para analizar los elementos aportados y decidir si dicta el auto de vinculación a proceso.

Mientras transcurre este periodo, el juzgador determinó imponerle al señalado prisión preventiva justificada como medida cautelar. Esta decisión se tomó al valorar las circunstancias en las que sucedió el hecho denunciado, con la finalidad de asegurar que el procedimiento legal siga su curso sin interrupciones y proteger la integridad del desarrollo judicial.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra sujeto por violación equiparada agravada en Cajeme



Cajeme, Sonora, 19 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión, se llevó a cabo… pic.twitter.com/QKgKKgjfex — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 19, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso de investigar con perspectiva de género y con estricto apego a la legalidad los delitos que atenten contra la libertad y seguridad sexual de las personas, garantizando", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora