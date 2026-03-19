Arrestan a síndica, dos regidores y dos mandos de Policía en Michoacán; estos son los motivos

Chavida, Michoacán.- En un despliegue de seguridad realizado en la región de Jiquilpan, fuerzas estatales y federales detuvieron a cinco servidores públicos que laboraban en el ayuntamiento de Chavinda, Michoacán. La acción formó parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia en la que participaron agentes de la Fiscalía General del Estado, efectivos de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad del ámbito federal.

El propósito de este movimiento fue actuar ante posibles actos delictivos fraguados desde el interior del gobierno municipal. Durante la movilización, las autoridades identificaron a las cinco personas aprehendidas, quienes ocupaban puestos de relevancia en la administración local. La lista está encabezada por Ana Laura 'N', síndica municipal; Paulo César 'N', regidor de Desarrollo Económico; y Jesús 'N', regidor encargado de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación.

Junto a ellos, fueron capturados los altos mandos de seguridad del municipio: Juan Carlos 'N', director de Seguridad Pública Municipal, y César Adrián 'N', subdirector de la misma corporación. Al momento de la inspección, los elementos estatales y federales aseguraron diverso material bélico, sustancias prohibidas y equipo táctico en posesión de los funcionarios. En total fueron dos armas largas tipo fusil, una pistola, ocho cargadores y 221 cartuchos útiles correspondientes a diversos calibres.

Asimismo, los agentes reportaron el hallazgo de siete envoltorios que contenían una sustancia con características propias de la cocaína, un chaleco porta placas, un parche con las iniciales de una organización delictiva, una piernera táctica equipada con diversos aditamentos y un bastón retráctil. Tanto el armamento como los aprehendidos se hallaron vinculados a una camioneta Ford F-150, la cual portaba logotipos correspondientes a la policía municipal.

#Michoacán Op Minienjambre En Chavinda: Detienen A Síndica, Regidores Y Mando Policíal uD83DuDEA8



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Dentro del vehículo, las corporaciones de seguridad localizaron una mochila con documentos gubernamentales e internos pertenecientes al ayuntamiento de Chavinda. Todo el material y los detenidos quedaron a disposición de las instancias competentes para dar curso a las investigaciones.

11 policías detenidos

Este arresto se da tras otro evento similar en la región. En febrero pasado, en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, se ejecutó la detención de 11 integrantes de la Policía Municipal vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sobre este caso, Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó que los individuos fueron sorprendidos en la zona de Zamora a bordo de una patrulla balizada, portando sustancias ilícitas e insignias de dicha organización.

Las averiguaciones señalan que estos policías locales reportaban los movimientos de las fuerzas del orden durante los despliegues implementados en Michoacán tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

? La Fiscalía de Michoacán aclaró que los 11 hombres detenidos con insignias del CJNG en el municipio de Ecuandureo no formaban parte de la policía municipal, sino que eran civiles armados vinculados a esa organización criminal. https://t.co/ZaNlOjt7vO pic.twitter.com/RGAKHGb3eR — Animal Político (@Pajaropolitico) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui