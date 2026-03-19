Atrapan al 'Aurora', miembro del CJNG, implicado en huachicol y secuestros en Michoacán

Uruapan, Michoacán.- Elementos de seguridad federal y estatal lograron la detención de un hombre llamado Rafael 'N', alias de 'Aurora' o 'Rafa', en el municipio de Uruapan, Michoacán. El hombre de 35 años de edad tenía órdenes de aprehensión por su presunta participación en la extracción ilegal de gasolina, práctica conocida comúnmente como huachicol, además de otros ilícitos registrados en la región, tales como secuestro y receptación.

El arresto se realizó mediante una acción de integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), personal de la Secretaría de Marina (Semar) y corporaciones policiacas locales. A través de trabajos de inteligencia y un rastreo de los movimientos de un grupo delictivo que opera en la zona, los uniformados lograron ubicar el paradero del sujeto.

Los trabajos de vigilancia, tanto fijos como móviles, permitieron a las fuerzas del orden establecer las rutas de desplazamiento del sospechoso dentro de la colonia Rosa de Castilla, situada en Uruapan. Al tener definida su zona de movilidad, las autoridades desplegaron un operativo en el área para lograr su aseguramiento, manteniendo el orden en la zona.

En el momento de la captura, los agentes federales procedieron a revisar a Rafael 'N', a quien le confiscaron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles para dicha pistola, cinco envoltorios de posibles sustancias ilícitas y un automóvil. Todo este material quedó asegurado como evidencia, mientras que el detenido y los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica en las próximas horas.

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¡DETIENEN EN URUAPAN, MICHOACÁN, A RAFAEL “N”, ALIAS “AURORA”! Personal de seguridad estatal y la Fiscalía de Michoacán capturaron a Rafael “N”, alias “Aurora”. Es acusado de delitos contra la salud, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y privación… pic.twitter.com/4YrodD6LHi — LET NOTICIAS - Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) March 18, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el 'Aurora' estaría señalado como presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su historial delictivo abarca varias acusaciones; entre los delitos imputados se encuentran la actividad de delincuencia organizada, faltas contra la salud, el trasiego y robo de hidrocarburos. A la par, el individuo enfrenta señalamientos directos dentro de una carpeta de investigación abierta en Michoacán por los delitos de secuestro y receptación.

Fuente: Tribuna del Yaqui