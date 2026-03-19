Atrapan a 'El Chanate' en posesión de 32 dosis de crystal durante cateo en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En atención a diversas quejas de la ciudadanía que advertían sobre posibles actos de narcomenudeo en Ciudad Obregón, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron una operativo conjunto. El despliegue tuvo lugar en una vivienda ubicada en la colonia México, donde las fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de cateo.

Durante la inspección del sitio, los uniformados localizaron y aseguraron a un hombre de 47 años de edad, identificado como Juan Erasmo 'N', a quien en el sector se le conoce con el apodo de 'El Chanate'. El aseguramiento del individuo sucedió de manera tranquila, logrando establecer un perímetro seguro alrededor de la casa para salvaguardar la integridad de los habitantes del área y de los elementos participantes.

Tras la revisión del inmueble, los agentes encontraron 32 envoltorios de una sustancia granulada, cuyas propiedades físicas coinciden con la droga conocida como metanfetamina o crystal. Todo el material decomisado fue asegurada para ser entregada a las autoridades competentes, quienes determinarán la situación legal del detenido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su coordinación interinstitucional para combatir delitos contra la salud, actuando con firmeza para debilitar estructuras de narcomenudeo y proteger a la sociedad", se lee en el comunicado.

Operativo AMIC-DEFENSA culmina detención de “El Chanate” por narcomenudeo en Cajeme



Cajeme, Sonora, 19 de marzo de 2026.- En acciones conjuntas en el combate al narcomenudeo, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con la Secretaría de la Defensa Nacional… pic.twitter.com/NeHFYV9tRX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora