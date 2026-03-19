Con SALVA capacitan a Policía Estatal y operadores del C5i para atender reportes de violencia familiar en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de asegurar protocolos necesarios al momento de atender llamados por violencia familiar o de género, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Sonora brinda capacitación permanente a las y los oficiales de la Policía Estatal y operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Teniendo como compromiso salvaguardar la seguridad de las mujeres por medio del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA), el cual fue implementado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, desde el comienzo de su administración, se ha continuado con su fortalecimiento en cada uno de los procesos.

Policía Estatal y operadores del C5i atienden reportes de violencia familiar y de género: SALVA

La titular de la Unidad de Género de la SSPC Sonora, Vanessa Yarely Félix, ha informado que se ofrecen sesiones semanales a policías estatales y operadores de la línea de emergencias para reforzar los conocimientos para brindar atención oportuna marcando al 911 por violencia.

Uno de los principales temas que se abordan resalta el llenado del Informe Policial Homologado (IPH) con perspectiva de género, teniendo como objetivo aportar herramientas que faciliten una correcta actuación legal, eficaz y con sensibilidad a las desigualdades y violencias de género. La titular recordó que un IPH con perspectiva de género ayuda a que las autoridades realicen la investigación correctamente por delitos contra las mujeres, evitando que se minimicen o se ignoren señales de violencia, además de la protección de la víctima.

Policía Estatal y operadores del C5i atienden reportes de violencia familiar y de género: SALVA

Félix ha expresado que durante las capacitaciones se realizan actividades individuales y grupales en donde se ponen en práctica las habilidades de la unidad al momento de atender cualquier llamada por violencia familiar o de género. Finalizo informando que el personal del sistema de SALVA recorre los municipios de Sonora para acercar a las y los elementos de corporaciones de seguridad estos adiestramientos que permiten desempeñar su función como primeros respondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui