¿Detienen a Mónica Zambada, hija de 'El Mayo'? Esto ocurrió HOY en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la ciudad de Culiacán, específicamente en la comunidad de El Álamo. Horas después, comenzó a circular la versión de la supuesta detención de Mónica Zambada Niebla, hija del capo Ismael 'El Mayo' Zambada García; sin embargo, la información ha sido contradictoria.

Aquí en TRIBUNA te decimos todo lo que se sabe hasta el momento.

Fuerte operativo Culiacán HOY jueves 19 de marzo

De acuerdo con los primeros reportes, el despliegue en la ciudad de Culiacán, específicamente en la sindicatura de El Salado, se realizó poco antes de las 09:00 horas, tiempo local, de este 19 de marzo de 2026. Contó con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) e incluyó acciones por tierra y aire, así como el ingreso de fuerzas federales a un domicilio vinculado a la familia Zambada.

Autoridades habría utilizado gas de color para dispersar a civiles en Culiacán. Foto: Twitter

En el lugar fue detenido un trabajador, identificado de manera preliminar como Leonel, según versiones de habitantes de la zona.

Durante la intervención, vecinos señalaron que se registraron momentos de tensión, ya que civiles intentaron impedir la detención. Incluso, se reportó que se utilizó gas de color para dispersar a personas que se congregaron en el sitio.

Reportan detención de Mónica Zambada

Tras el operativo, diversos medios difundieron que Mónica del Rosario Zambada Niebla habría sido detenida por fuerzas federales. Algunas versiones indicaban que incluso habría sido subida a un helicóptero de la Semar durante el despliegue. También se habló de una supuesta retención momentánea.

Estos reportes generaron confusión, ya que no existía información oficial que confirmara los hechos ni detalles sobre posibles cargos en su contra en México.

La presunta hija del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, Mónica Zambada Niebla, fue capturada y liberada tras operativo de la Marina y el Ejército de México en el poblado El Álamo, sindicatura de El Salado, en Culiacán, Sinaloa.



Pobladores denuncian abuso de autoridad. pic.twitter.com/VFlwiEAW2p — Pedro Márquez (@PedroMrquez_) March 19, 2026

Semar y SSPC desmienten la captura

Horas más tarde, tanto la Semar como la SSPC negaron la detención de Mónica Zambada Niebla, de acuerdo con datos de Infobae. Las dependencias aclararon al medio que el operativo sí se realizó, pero el único detenido fue el trabajador vinculado a la familia.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial detallado, por lo que se espera información más precisa en las próximas horas para esclarecer lo ocurrido.

Fuente: Tribuna del Yaqui