Detienen a sujeto en Navojoa por amenazar de muerte a su esposa; FGJE logra su vinculación

Navojoa, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó que un individuo llamado José Trinidad 'N', de 40 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso. Esta resolución judicial responde a su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. La parte ofendida es su propia esposa, una mujer de 36 años, quien sufrió diversas agresiones en el municipio de Navojoa.

Según los datos recabados durante la investigación a cargo del Ministerio Público, los actos de agresión ocurrieron de manera reiterada entre julio de 2023 y febrero de 2026. Los expedientes indican que los hechos sucedieron en distintos puntos, señalando domicilios situados en el fraccionamiento Aeropuerto, dentro del casco urbano de Navojoa, así como en el poblado Santa Bárbara, perteneciente a la comisaría de Camoa.

En estas ubicaciones, el hombre presuntamente ejerció una constante violencia verbal, lanzando intimidaciones y agresiones de carácter psicoemocional. Los documentos del caso detallan que el imputado recurrió a distintos medios para hostigar a su cónyuge. Empleó llamadas telefónicas constantes, mandó textos por medio de aplicaciones de mensajería y también se presentó físicamente en la vivienda de la mujer para hacerle amenazas.

Las investigaciones ministeriales documentaron que el individuo advirtió que atentaría contra la vida de su pareja, haciendo mención del uso de armas de fuego. Dichas acciones también se extendieron al entorno familiar de la agraviada. Estas conductas sostenidas a lo largo de los meses generaron un daño considerable en la estabilidad emocional y psicológica de la víctima, motivo por el cual se integró la carpeta correspondiente para llevar al responsable ante la justicia.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, José Trinidad 'N' fue llevado ante un juez de control para la audiencia inicial. En dicho recinto procesal, la Fiscalía formuló la imputación correspondiente por el ilícito de violencia familiar. Luego de analizar las pruebas aportadas por la autoridad y escuchar los argumentos expuestos por las partes involucradas, el juzgador resolvió que había sustento suficiente para dictar la vinculación a proceso.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra imputado por violencia familiar en Navojoa



Navojoa, Sonora, 19 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José Trinidad "N", de 40 años… pic.twitter.com/VN91pHL29v — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 19, 2026

Como medida cautelar, la autoridad ministerial solicitó la prisión preventiva justificada, la cual fue concedida por el juez, por lo que el sujeto permanecerá recluido mientras avanza el proceso. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción reafirma su compromiso de dar seguimiento a estos casos para garantizar la seguridad de las personas afectadas y procurar la aplicación de la ley en favor de la mujer agredida.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora