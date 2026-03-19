¿Qué ocurre en el Tren Ligero HOY? Tráiler choca contra muro sobre Calzada de Tlalpan

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de emergencia en la Calzada de Tlalpan, luego de que un tráiler se impactara contra el muro de contención del Tren Ligero de la capital mexicana. Este siniestro provocó afectaciones tanto en la movilidad como en el servicio de transporte.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este jueves 19 de marzo de 2026, alrededor de las 06:30 horas, tiempo local, sobre Calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de la calle Tlalmanalco, en la alcaldía Coyoacán. Información preliminar señala que el conductor de la unidad pesada habría perdido el control tras quedarse dormido al volante.

#AlertaVial | Esta mañana el conductor de un tráiler chocó contra la barda de contencióin del Tren Ligero cuando circulaba sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán.



No hubo lesionados, el conductor fue detenido para deslindar responsabilidades. Con… pic.twitter.com/cQKM0PhiFG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Esta situación, combinada con un posible exceso de velocidad, derivó en el choque contra la infraestructura del Tren Ligero. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para derribar una luminaria y varios árboles, además de provocar daños visibles en la zona del muro de contención. Ante esto, se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Asimismo, personal del Tren Ligero se presentó en la zona para evaluar posibles daños estructurales derivados del impacto. A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, lo que fue confirmado en los primeros informes oficiales. El conductor de la unidad, por su parte, quedó en calidad de detenido.

#MovildadCDMX



Tren Ligero



Servicio detenido en la línea por choque de vehículo contra muro de contención en Tlalpan al cruce con Tlalmanalco lo que ocasionó un corte en la catenaria en Estadio Azteca.

Personal de STE labora en el lugar para restablecer el servicio.



Contamos… pic.twitter.com/sVR5f92gpu — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 19, 2026

Tras el accidente, el servicio del Tren Ligero fue suspendido temporalmente, debido a afectaciones en la infraestructura eléctrica. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que el choque provocó un corte en la catenaria a la altura de la estación Estadio Azteca, lo que impidió la operación normal de los trenes.

Para mitigar el impacto en los usuarios, se habilitó servicio de apoyo con unidades de RTP en el tramo de Tasqueña a Xochimilco, en ambos sentidos, mientras se realizan los trabajos de reparación.

Fuente: Tribuna del Yaqui