¿Qué pasa en Mi Macro Periférico? Tráiler con 20 toneladas de basura choca contra estación

Zapopan, Jalisco.- La mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Jalisco, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en el Anillo Periférico de Zapopan, luego de que se reportara un fuerte accidente: Un tráiler cargado con basura se impactó contra una estación del sistema Mi Macro Periférico, lo que generó afectaciones viales y en el transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este jueves 19 de marzo de 2026 en el Anillo Periférico, a la altura de una estación de Mi Macro Periférico en el municipio de Zapopan. Se detalló que un tráiler, que transportaba aproximadamente 20 toneladas de basura, perdió el control y terminó estrellándose contra la infraestructura del sistema de transporte.

Totalmente cerrado se encuentra el Periférico Sur en el sentido de Colón hacia la avenida Mariano Otero.



Esto es a consecuencia del choque de un tráiler que llevaba cargamento de basura que se estrelló en el puente peatonal de la estación agrícola de mi Macro periférico.



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El siniestro ocasionó que la carga quedara dispersa sobre la carpeta asfáltica. Tras el impacto, la unidad quedó atravesada, afectando la circulación en ambos sentidos. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes policiacos y paramédicos. A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades confirmaron que el saldo fue únicamente de daños materiales y afectaciones viales, aunque el incidente dejó un fuerte impacto en la movilidad de la zona.

Una vez en el lugar del accidente, elementos de tránsito habilitaron dos carriles en dirección a la carretera a Chapala para tratar de agilizar la circulación; sin embargo, el avance fue lento durante varias horas debido a las maniobras para retirar el tráiler y limpiar la zona. Por otra parte, el impacto afectó a usuarios del sistema Mi Macro Periférico, ya que el servicio fue suspendido temporalmente en la estación Agrícola.

Un tráiler se estrella y paraliza el Periférico en Zapopan. Foto: Twitter

Las autoridades del estado de Jalisco no han confirmado las causas del siniestro, no obstante versiones apuntan a un presunto exceso de velocidad. La recomendación es circular con precaución por la zona y salir con tiempo, ya que el tráfico sigue lento para las 09:30 horas de este jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui