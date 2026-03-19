¿Quién es Juan Carlos Valencia González? Esto se sabe del presunto nuevo líder del CJNG

Nueva York, Estados Unidos.- Fue el pasado domingo 22 de febrero de 2026 cuando se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados del mundo. A casi en un mes de estos hechos, reportes internacionales señalan que el grupo criminal ya tendría nuevo relevo, y sería alguien de su círculo familiar.

El CJNG tiene nuevo líder tras la muerte de 'El Mencho'

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), el CJNG habría quedado bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, hijastro de 'El Mencho'. El cambio ocurre en un momento clave para la organización criminal, considerada una de las más violentas y con mayor expansión internacional.

Conoce el perfil del nuevo líder del CJNG. Foto: Twitter

El periódico estadounidense señala que el ascenso de Valencia González, también conocido como 'El 03', fue inmediato. Presuntamente, el nuevo líder tomó el control del CJNG justo después del funeral de 'El Mencho' realizado en Guadalajara, Jalisco, con lo que se consolidó una transición rápida dentro del grupo.

Asimismo, el WSJ advierte que este movimiento representa un desafío tanto para México como para Estados Unidos (EU), no solo por la estructura criminal del cártel, sino por la ciudadanía estadounidense de su nuevo líder, lo que complica su persecución legal.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González? Esto se sabe del nuevo líder del CJNG

Juan Carlos Valencia González tiene 41 años y nació en California, EU. Es hijo de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, vinculada a Los Cuinis, brazo financiero del CJNG. Dentro del grupo criminal, ha operado bajo los alias 'El 03', 'Calvo' y 'R-3'. Su trayectoria incluye el liderazgo de células armadas como Delta y Élite, encargadas de resguardar rutas estratégicas y enfrentar a organizaciones rivales.

Las autoridades mexicanas lo consideran un perfil de alto riesgo. La Fiscalía General de la República (FGR) lo describe como "extremadamente violento" mientras que el Gobierno de EU ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

#Seguridad | Alvin agredió con cable a su propia pareja en poblado de Navojoa; FGJES logró su vinculación uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/oq70xCasfs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Su nacionalidad estadounidense añade complejidad: para investigarlo, agencias de ese país deben obtener autorización del fiscal general y de un tribunal especializado (FISA), que debe clasificarlo como !agente de una potencia extranjera". lo que limita el seguimiento de sus actividades. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades mexicanas no han informado cómo procederán ante este capo.

Fuente: Tribuna del Yaqui