¿Quién es Mónica Zambada Niebla? hija de 'El Mayo' que fue capturada y liberada en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Este jueves 19 de marzo, diversas corporaciones de seguridad de nivel federal ejecutaron acciones de revisión en el poblado de El Álamo, ubicado en la sindicatura de El Salado, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Durante este despliegue, agentes reportaron la localización, retención y posterior puesta en libertad de Mónica Zambada Niebla, quien es hija de Ismael Zambada García, alias 'El Mayo' uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana movilizaron tanto vehículos terrestres como aeronaves para inspeccionar diversas propiedades en dicha región. Estas movilizaciones tienen el propósito de mermar las estructuras operativas de la facción conocida como La Mayiza. En medio de estas labores, los efectivos de seguridad abordaron a Mónica Zambada con el propósito de verificar sus datos de identidad y consultar bases de datos judiciales.

Una vez que revisaron sus antecedentes penales, el Gabinete de Seguridad comunicó que procedió a entregar a la ciudadana a sus familiares. El motivo de esta decisión radicó en que no existen investigaciones abiertas dentro del territorio nacional que la involucren, así como la falta de pruebas sobre su participación en hechos delictivos. Sobre este suceso que quedó grabado en video, la dependencia emitió la siguiente declaración:

Se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley".

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada fue detenida y luego liberada. Esto durante un operativo para detener a un integrante de “Los Mayos” pic.twitter.com/0HdBDr39Wz — Irving (@IrvingPineda) March 19, 2026

A la par de estas inspecciones, se suscitó un intercambio de disparos entre presuntos miembros del grupo delictivo La mayiza y las fuerzas armadas. Este enfrentamiento arrojó un saldo de 11 sujetos fallecidos, a quienes las autoridades señalan como probables integrantes de dicha organización criminal que opera en la región.

¿Quién es Mónica Zambada?

En cuanto al perfil de Mónica Zambada Niebla, los registros indican que nació el 2 de marzo de 1980. Es hija del matrimonio entre Ismael Zambada y Rosario Niebla Cardoza. Tiene tres hermanas: María Teresa, Midiam Patricia y Modesta. Las autoridades de Estados Unidos han mantenido a estas mujeres bajo observación constante debido a la posibilidad de que participen de forma directa o indirecta en los negocios manejados por la familia.

Mayo Zambada has at least ten children.



Mayo had children with a woman named Rosario Niebla Cardoza, and those children are:



-Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”

-Maria Teresa Zambada Niebla

-Midiam Patricia Zambada Niebla

-Modesta Zambada Niebla

-Monica del… pic.twitter.com/rAeCjNuP3f — FEDERAL INVESTIGATION INTERNATIONAL (@internatio56662) July 18, 2024

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha mencionado a Mónica Zambada en sus documentos públicos, señalándola por presuntamente formar parte de las redes financieras de la agrupación delictiva. Los reportes estadounidenses sugieren que ella administró la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA de CV. Esta compañía se dedicaba a la comercialización de productos lácteos y al sector ganadero, fungiendo presuntamente como una fachada para lavar recursos de procedencia ilícita.

Además de esta entidad comercial, el gobierno estadounidense rastreó su posible participación en una lista de empresas constituidas en Sinaloa. Entre estas firmas mercantiles se encuentran Establo Puerto Rico SA de CV, Jamaro Constructores SA de CV, Multiservicios Jeviz SA de CV, Estancia Infantil Niño Feliz SC y la figura legal Rosario Niebla Cardoza A. en P. Todas estas entidades económicas formaron parte de las indagatorias del gobierno extranjero para rastrear el flujo de dinero y detectar la manera en que los fondos ingresaban al sistema bancario regular.

uD83DuDD34uD83CuDDF2uD83CuDDFDQUIEN ERA... M0NICA DEL R0SARIO ZAMBADA NIEBLA, la hija del "Mayo" Zambada capturada en el dia de hoy...uD83DuDD34



Mónica nacida en (Culiacán, 1980) es hija de Ismael "El Mayo" Zambada y Rosario Niebla. Es licenciada en Administración de Empresas por la UAS y ha sido señalada por… pic.twitter.com/HAVavX1Xj3 — Contacto Revista (@ContactoRevist) March 19, 2026

Las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro restringen a cualquier ciudadano o compañía estadounidense de realizar transacciones comerciales con las personas y entidades mencionadas, congelando además los bienes que pudieran tener bajo jurisdicción de aquel país. Con su reciente liberación en el estado de Sinaloa, queda patente que las medidas dictadas en el extranjero no siempre tienen una repercusión penal activa dentro del sistema de justicia mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui