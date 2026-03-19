Rescatan a perro maltratado en domicilio de Navojoa; tenía deshidratación y desnutrición

Navojoa, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron una diligencia de cateo en una vivienda ubicada en la colonia Itson, de la ciudad de Navojoa. La acción se enfocó en investigar presuntos delitos contra los animales. Durante la revisión del inmueble, los agentes encontraron y aseguraron a un perro de la raza pastor belga, de nombre Rambo, el cual presentaba signos de maltrato.

Al momento del cateo, el equipo de investigación constató que el perro mostraba síntomas evidentes de deshidratación y desnutrición. La persona propietaria de la casa y del animal se encontraba presente y permitió el acceso a los agentes y peritos para cumplir con el mandato judicial emitido por un juez de control. Las condiciones físicas en las que se encontraba el canino representan indicios de omisión de cuidados y posible crueldad animal.

Ante estos hechos, el perro quedó bajo resguardo del Ministerio Público enfocada en la atención de delitos de maltrato animal. Tras el aseguramiento preventivo, el pastor belga fue enviado a una clínica veterinaria para recibir una valoración médica completa y el tratamiento necesario para estabilizar su estado de salud. En esta movilización colaboró personal de Servicios Periciales y trabajadores del Centro Antirrábico Municipal de Navojoa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de investigar y sancionar conductas que atenten contra la vida y bienestar animal, actuando con firmeza y apego a la legalidad", se lee en el comunicado.

Cateo de AMIC por maltrato animal permite rescatar a canino en Navojoa



Navojoa, Sonora, 19 de marzo de 2026.- Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó un cateo positivo en Navojoa por delitos contra los animales, asegurando a “Rambo”, un canino… pic.twitter.com/jXe1kOayv7 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora