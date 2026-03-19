Tragedia en CDMX: Muere mujer tras caer desde el piso 11 de un edificio; ya fue identificada

Ciudad de México.- Este jueves 19 de marzo, alrededor de las 13:00 horas (local), se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de rescate en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. El motivo de esta amplia presencia policial fue el reporte sobre una mujer que cayó desde lo alto de un complejo de oficinas. Los hechos sucedieron en la Torre Reforma Latino, entre las calles Belgrado y Amberes, de la Zona Rosa.

Trabajadores y personas que transitaban por la zona se comunicaron con los servicios de emergencias al ver que el cuerpo de la mujer yacía sobre el pavimento, justo sobre el carril de bicicletas. Según los primeros reportes emitidos, la caída ocurrió desde el balcón del undécimo piso del edificio. Al recibir las alertas, patrullas se movilizaron a la alcaldía Cuauhtémoc para acordonar el perímetro y facilitar el arribo de las unidades de apoyo.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al sitio para brindar atención. Al revisar a la persona afectada, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales, declarando su deceso en el lugar de los hechos. Ante esta situación, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procedieron a resguardar la escena, impidiendo el paso de transeúntes y protegiendo los indicios para la intervención de los peritos.

La SSC informa: Personal de la SSC tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde un balcón de un edificio localizado en la avenida #PaseoDeLaReforma y casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, la cual perdió la vida; por lo anterior la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes", dijo la dependencia en su comunicado.

Una mujer murió tras caer varios metros de un edificio sobre Paseo de la Reforma.



Autoridades acordonaron el área.



Vía @nmas pic.twitter.com/6hKgMYIU7W — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 19, 2026

Identifican a la víctima

Por otra parte, la información recopilada permitió identificar a la víctima fatal con el nombre de Paula Emilia Lafón García, originaria de Chihuahua. Se calcula que tenía una edad aproximada de 35 años. Al momento de caer hacia la calle, llevaba consigo una identificación que la acreditaba como empleada laborando en ese mismo inmueble. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de investigación trabajan para determinar las causas del suceso y aclarar si el hecho obedeció a un accidente o si fue una acción voluntaria.

Es la mujer que de arrojó al vacío en Paseo de la Reforma, al momento autoridades investigan las causas. pic.twitter.com/Je9pfJJmKY — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui