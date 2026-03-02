Arrestan a alcalde morenista en Oaxaca; está acusado del asesinato de expresidente municipal

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes 2 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca comunicó la aprehensión del actual presidente municipal de Santa María Ipalapa, Emmanuel Peláez Peláez. Junto a este servidor público, las corporaciones de seguridad también arrestaron a una mujer con el cargo de síndica municipal, identificada con las iniciales R.C.G., y a dos policías del mismo ayuntamiento, con las siglas de A.C.S. y A.H.S.

Estas cuatro personas enfrentan acusaciones por su probable responsabilidad en el homicidio de Gerardo Leobardo Santos López, exalcalde del mismo municipio. Los datos compartidos por las instituciones de justicia indican que este evento, catalogado bajo la figura legal de ejecución extrajudicial, sucedió el 11 de mayo de 2025. Para concretar estos arrestos, las autoridades aplicaron labores de inteligencia e intercambio de información.

La indagatoria de los hechos señala que, durante la fecha mencionada, Gerardo Leobardo Santos López circulaba a bordo de un vehículo por la calle Alfonso Caso en la comunidad de Santa María Ipalapa, viajando junto a otras personas. En el trayecto, los elementos de seguridad del municipio le marcaron el alto. El automóvil de la víctima avanzó una distancia adicional hasta detener su marcha por completo.

Al acercarse al vehículo, los agentes argumentaron que contaban con una orden de aprehensión emitida por instrucciones directas del presidente municipal y de la síndica. Acto seguido, uno de los uniformados accionó su arma de fuego contra el exfuncionario, causando lesiones que terminaron con su vida en el sitio. A causa de este suceso, la Fiscalía del estado abrió una carpeta de investigación para reunir las pruebas necesarias y esclarecer el caso.

Los cuatro servidores públicos detenidos por homicidio

El trabajo coordinado facilitó la planificación de un despliegue a cargo del Gabinete de Seguridad estatal. En esta movilización participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sumado a lo anterior, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación e Inteligencia de Oaxaca aportó el soporte necesario para ubicar a los implicados.

Con el cumplimiento de los mandamientos judiciales, los cuatro individuos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. El juez de control encargado de la causa penal determinará la situación jurídica de cada uno de ellos, garantizando el seguimiento del proceso en los tribunales del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui