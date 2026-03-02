Arrestan a Karina 'N', secretaria del ayuntamiento de Monterrey; está acusada de estos delitos

Monterrey, Nuevo León.- Un juez federal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para Karina 'N', quien se desempeña como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey. La servidora pública enfrenta cargos por su supuesta responsabilidad en los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones. Esta misma restricción de libertad fue dictada contra otras personas presuntamente involucradas en los mismos actos que se investigan.

Al finalizar la primera audiencia, la autoridad juzgadora resolvió que la acusada debe permanecer privada de su libertad mientras las instancias correspondientes desarrollan las averiguaciones pertinentes. Asimismo, se agendó una nueva sesión para el próximo sábado, fecha en la que el juzgador decidirá si los acusados son vinculados a proceso. Como parte de las medidas dictadas por el juzgado, Karina 'N' fue trasladada a un Centro de Reinserción Social Femenil dentro de Nuevo León.

Las autoridades judiciales decidieron reservar la información sobre la ubicación exacta de dichas instalaciones para mantener la seguridad del proceso en curso. El senador del partido Morena, Waldo Fernández González, confirmó que las detenciones realizadas son el resultado de una denuncia interpuesta por él mismo. El legislador dijo que los hechos bajo investigación tienen relación con la supuesta creación y fabricación de señalamientos destinados a perjudicarlo.

Dichas acciones sucedieron durante las elecciones del año 2024, etapa en la cual ambos actores políticos buscaban un puesto en el Senado de la República. El senador precisó que la carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), corporación que también ejecutó los arrestos, descartando así la intervención de la fiscalía del estado. Asimismo, Fernández González emitió comentarios sobre el desempeño de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

uD83DuDD34El senador Waldo Fernández confirmó la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Social de Monterrey, vinculada a una denuncia por presunto montaje y fabricación de hechos.#NuevoLeón #Monterrey #Justicia #Política pic.twitter.com/FnlfH4Wal8 — Punto 4T (@Punto4T) March 3, 2026

Cuestionó que esta instancia haya dado trámite a una queja presentada tiempo atrás sin contar con bases sólidas que la sustentaran. En el mismo sentido, el denunciante afirmó que los documentos del caso registran un intento de extorsión que asciende a la cantidad de cinco millones de pesos. Los registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana documentan que la detención de la funcionaria municipal ocurrió el primer día del mes de marzo, cerca de las trece horas con cuarenta y cinco minutos.

El operativo de captura tuvo lugar sobre la avenida Aceros, dentro de la colonia Nuevo Mezquital, zona perteneciente al municipio de San Nicolás de los Garza. En estas mismas acciones, las fuerzas del orden aprehendieron a Deborah 'N' y Gustavo 'N', quienes figuran como posibles copartícipes en los delitos de extorsión, así como la presunta falsedad de declaraciones. A esto se suma su probable intervención en la presentación de una demanda basada en hechos fabricados.

Un juez federal dio prisión preventiva a Karina Barrón, Secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, así como Deborah Velazco y Gustavo García, imputados por delitos de extorsión y falsedad de declaraciones por una denuncia del Senador morenista Waldo Fernández.#KarinaBarron pic.twitter.com/f9zaaoRTP0 — Nohé Portes (@NohePortes) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui