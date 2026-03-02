Cae 'El Congo', presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo; García Harfuch informa

Morelia, Michoacán.- Las investigaciones alrededor del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, avanzan. Ahora, se confirmó la detención de un presunto integrante de la célula criminal que atentó contra el funcionario el pasado 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Michoacán. Con este aseguramiento, sumarían ya 21 personas capturadas por su posible relación con el crimen.

La mañana de este lunes 2 de marzo de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, en un operativo conjunto realizado la madrugada de este mismo día, fue detenido Gerardo 'N', alias 'El Congo', señalado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Esta madrugada, en Michoacán, en una operación encabezada por la @FiscaliaMich en coordinación con @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y @SSeguridad_Mich fue detenido Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra… pic.twitter.com/QILmPBFT4H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 2, 2026

La captura se realizó en Michoacán, en una acción encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE). El funcionario compartió que en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

De acuerdo con las autoridades, 'El Congo' operaba bajo las órdenes de Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', quien fue detenido en noviembre de 2025.

¿A qué se le vincula a 'El Congo'?

Según la información oficial difundida por García Harfuch, a Gerardo 'N' se le relaciona con:

Extorsión a productores de aguacate y limón en la región.

Agresiones a grupos rivales.

Homicidios en Uruapan.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas y que el objetivo es detener a todos los involucrados en el ataque contra el alcalde.

#Seguridad | ¿Qué pasa en Valle de Chalco HOY? Fuerte incendio causa pánico y moviliza a las autoridades uD83EuDD14uD83DuDD25https://t.co/myTXhFuZDW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 2, 2026

Van 21 detenidos por el caso

Con la detención de 'El Congo', el número de personas arrestadas por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo asciende a 21.

Previamente, el viernes 27 de febrero, autoridades de Michoacán habían informado sobre la captura de 20 personas. El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, indicó en conferencia de prensa que aún faltan por capturar seis personas más por su probable relación con los hechos. Con esta detención, la cifra se reduciría a cinco, aunque se está a la espera de un comunicado oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui