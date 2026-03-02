Ejecutan a servidora pública y a su asistente en carretera de Guerrero; los atacaron a tiros

Atlixtac, Guerrero.- La titular de la Dirección de Salud del ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, Jessica Macedonio Saldaña, y su asistente, Fulgencio Salgado Sánchez, fueron localizados sin vida con heridas de arma de fuego en las cercanías de la carretera federal Chilapa - Tlapa. Actualmente, las corporaciones de procuración de justicia ya se encuentran trabajando en la carpeta de investigación correspondiente para determinar lo sucedido.

Los datos iniciales señalan que ambos servidores públicos salieron del municipio de Atlixtac durante la madrugada, a bordo de una camioneta, con destino a la localidad de Chilapa. Durante su trayecto, el vehículo en el que viajaban fue detenido por un grupo de sujetos armados. Los reportes indican que los ocupantes fueron obligados a bajar de la unidad sobre la carretera, donde posteriormente recibieron los disparos.

Más tarde, automovilistas y habitantes de la zona reportaron el hallazgo de los cuerpos, lo que movilizó a las fuerzas del orden hacia ese punto. En el sitio de los hechos, el personal forense y los agentes ministeriales confirmaron la identidad de las víctimas. Se trataba de Jessica Macedonio Saldaña, de unos 40 años de edad, y de Fulgencio Salgado Sánchez, de unos 35 años. Los dos formaban parte del Ayuntamiento de Atlixtac y desempeñaban funciones en la Secretaría de Salud municipal.

Por su lado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) emitió un comunicado para confirmar que abrió una indagatoria por el delito de homicidio, tras el hallazgo de la mujer y el hombre en el municipio de Chilapa de Álvarez. La dependencia informó que envió a peritos y policías investigadores al lugar. La encomienda de este personal consistió en procesar la escena, levantar indicios y reunir información útil que sirva para identificar a los probables autores del crimen.

uD83DuDD34 Asesinan a secretaria de Salud en Atlixtac Guerrero y a su asistente en la carretera Chilapa-Tlapa



Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud del municipio de Atlixtac, Guerrero, y su asistente Fulgencio Salgado Sánchez fueron asesinados a balazos por sujetos armados… pic.twitter.com/TS5SQNmItl — Noticias con Moctezuma (@Joselmoctezuma) March 2, 2026

Asimismo, la dependencia estatal garantizó que el trabajo continuará su curso y que se dará a conocer la información pertinente siempre que el debido proceso legal lo permita. Finalmente, el presidente municipal de Atlixtac, Guillermo Matías, solicitó a las autoridades estatales que apliquen la ley y que los acontecimientos se esclarezcan pronto. Mediante un boletín de prensa, el alcalde manifestó su pésame por la muerte de sus colaboradores.

En su mensaje, señaló que ambos trabajadores mantenían una participación constante en las actividades comunitarias y en el servicio público. El gobierno local reiteró su plena disposición para mantener una labor coordinada con la fiscalía y otras áreas de seguridad ciudadana. El presidente municipal puntualizó que la administración que él encabeza dará un seguimiento muy atento a los avances que reporten los investigadores, con el objetivo de asegurar la impartición de justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui