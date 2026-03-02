Encuentran cuerpo de Kimberly Jocelyn tras días desaparecida en Morelos; su ex está detenido

Cuernavaca, Morelos.- La tarde de este lunes 2 de marzo, las autoridades del estado de Morelos reportaron la localización de un cuerpo en la zona norte del municipio de Cuernavaca. El hallazgo se registró dentro de un terreno boscoso ubicado en el poblado de Chamilpa, un área que colinda con las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Este despliegue se realizó como parte de las acciones de búsqueda orientadas a localizar a la joven estudiante universitaria Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán.

La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de febrero. Desde entonces, diversos equipos de rescate habían recorrido diferentes zonas en la región norte de la capital del estado para rastrear su paradero. Al lugar de los hechos acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), junto con integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y los Servicios Periciales. Los peritos trabajaron en la recolección de indicios en el sitio y aplicaron los protocolos correspondientes para el levantamiento de los restos.

Por ahora, las autoridades aguardan los resultados de los exámenes de genética para confirmar de manera oficial la identidad de la persona fallecida de manera certera. Sin embargo, diversos medios de comunicación locales y comunicadores que han dado seguimiento puntual al caso señalaron que el cuerpo encontrado corresponde a la joven estudiante. La ausencia de Kimberly Jocelyn generó diversas movilizaciones por parte de sus familiares y de la comunidad universitaria para exigir respuestas.

Ante el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía de Morelos puntualizó que las carpetas de investigación se mantienen en curso. La entidad informará sobre los avances siempre y cuando estos datos no entorpezcan el debido proceso legal ni el desarrollo de las indagatorias.

Arresto de su exnovio

En relación con estos hechos, el pasado 28 de febrero, los agentes de seguridad capturaron a Jared Alejandro 'N', quien también es alumno activo de la UAEM. Durante una audiencia celebrada el primero de marzo, un juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. El sujeto enfrenta acusaciones por el delito de desaparición de persona agravada en perjuicio de su expareja sentimental.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo cual, la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo durante los próximos días. Las autoridades determinaron esta captura tras recabar elementos probatorios que sugieren la participación del individuo en la desaparición.

